El regreso de Yalitza Aparicio y los prometedores estrenos de Netflix para este 2023

Para cerrar el mes con broche de oro, Netflix organizó un singular evento en el que presentó los títulos más esperados para este 2023: Unboxing Netflix. En EstiloDF asistimos al lanzamiento para estar atentos a lo que se viene y poder recomendarte los mejores títulos.

Desde ahora te adelantamos que se vienen grandes producciones tanto a nivel internacional como nacional, de algunas de ellas ya han salido los primeros vistazos y avances, mientras que otras aún se encuentran en post producción.

Pero vamos directo a los títulos que se vienen en cuanto a series.

Series

Este 2023 se viene la continuación de varias de nuestras series favoritas. Hay de todos los géneros y para todos los gustos, desde historias de amor escolar, hasta historias de hechiceros que buscan su destino.

Los títulos más esperados son The Witcher (T3 Vol 1: 29 de junio, Vol 2: 27 de julio), Cobra Kai (T6), Sex Education (T4), The Crown (T6 finales del 2023), Sweet Tooth (T2 27 de abril), Heartstopper (T2 3 de agosto), Black Mirror (T6 junio), la nueva temporada de Never Have I Ever (8 de junio), así como Berlín (Diciembre), una serie que ha surgido a partir de uno de nuestros personajes favoritos de La casa de papel.

También llega este 28 de mayo la serie Besos, Kitty que se suna de las más esperadas por los fans de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’.

Directo de corea

Después del gran éxito que han tenido producciones como The Glory, que se lanzó en dos temporadas; o la cinta Boksoon debe morir, que también se convirtió en un gran éxito a nivel mundial, aún quedan varios k-dramas y k-movies que seguro conquistarán tanto a quienes ya gustan del contenido coreano, como a nuevas «víctimas».

Para empezar llegará Black Knight, que marca el regreso como protagonista del actor surcoreano Kim Woo Bin y se estrenará este 12 de mayo. También llegará The good bad mother (20 de mayo) y la segunda temporada de Sweet Home que aún no tiene fecha de estreno. Además, también se estrenará la serie El monstruo de la vieja Seúl, una serie ambientada en los años 40 en donde veremos a Park Seo-jun y Han So-hee juntos enfrentando a un monstruo.

Yalitza Aparicio está de regreso en Netflix

Yalitza Aparicio se convirtió en un ícono mundialmente reconocido gracias a su papel como empleada doméstica en la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón. A pesar de ser su primer papel y no tener formación ni experiencia como actriz, Yalitza logró conquistar al público.

Ahora, para continuar con su carrera, Yalitza fue elegida para ser parte del cast de La gran seducción, que cuenta la historia de la pequeña isla pesquera de Santa María del Mar y cómo los habitantes deben convencer a un doctor de mudarse ahí para que se instale una empacadora de pescado en el pueblo y así puedan poner en movimiento la economía de la isla. La cinta aún no tiene fecha de estreno pero llegará este año a la plataforma.

Otros títulos en español

En cuanto a las producciones nacionales, también llegará El último vagón (26 de mayo), El elegido en donde participa Tenoch Huerta, Las viudas de los jueves que tiene todo el estilo de Esposas desesperadas o Don’t worry darling; Ojitos de huevo y Bandidos que llegará hasta el 2024 y cuenta con Ester Expósito, Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina y Mabel Cadena como parte del cast.

También llega la película Los (casi) ídolos de Bahía Colorada, una serie inspirada en Cindy la regia y Madre de alquiler que llegará a la plataforma el 21 de junio.

Por parte de España llega la séptima temporada de Élite, la segunda temporada de Pálpito que ya está disponible en Netflix, y la segunda película después de A través de mi ventana, titulada A través del mar que estrenará el próximo 23 de junio.

Directo de Hollywood

En cuanto a las películas con grandes estrellas de Hollywood, llega Heart of Stone con Gal Gadot, Jamie Dornan como protagonistas que se estrenará el próximo 11 de agosto; Rebel Moon con Anthony Hopkins como la voz de «Jimmy» que aún no tiene fecha de estreno; La madre protagonizada por Jennifer Lopez que llega el próximo 12 de mayo y Leave the World Behind con Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke.

También llegará Nimona protagonizada por Chloë Grace Moretz y Leo cuyo título aún es provisional y es una comedia musical protagonizada por Adam Sandler.

La realidad supera la ficción

Obviamente la plataforma no se podía olvidar de los documentales, que en los últimos años han tomado bastante popularidad. Directo de México llega La dama del silencio: el caso de la mataviejitas el 27 de julio. También llegará otro documental que aún no tiene título, sobre La luz del mundo. Dos temáticas fuertes a las que Netflix pone una gran apuesta.

De habla inglesa llegan Our Planet II , Life on Our Planet y The Deepest Breath. Todas series documentales sin fecha de estreno confirmada aún.

Otros títulos interesantes

Además de los títulos que ya mencionamos, aún hay una larga lista con más series y películas que se estrenarán en Netflix este año 2023. Aquí te dejamos otros pocos que te pueden interesar: La reina Charlotte (4 de mayo), One Piece, Lupin (5 de octubre), Griselda, Ciudad invisible (ya disponible), Concierge Pokémon, La enfermera (27 de abril), La diplomática (ya disponible), y Obliterated que aún no tiene fecha de estreno.