El secreto para tener un cabello brillante y saludable

Aunque quizá algunas veces no le pongas mucha atención, el cabello puede ser tu gran aliado para lucir impresionante. Para que no te rompas la cabeza entre mascarillas, cremas y shampoos, aquí te dejamos algunas recomendaciones que puedes integrar a rutina fácilmente y que llenarán tu cabello de vida.

1 – Adiós sulfatos y siliconas

Sabemos que aunque puede ser que te topes con estas palabras al buscar productos para el cabello, puede que no estés segura de lo que significan. Los sulfatos se utilizan en el shampoo para generar espuma y eliminar grasa. No obstante, al eliminar por completo la grasa natural del cabello, provocan resequedad e irritación en el cuero cabelludo.

Por otro lado, las siliconas pueden crear la ilusión de un cabello brillante e hidratado, pero la realidad es otra. Comúnmente se utilizan siliconas no solubles para encapsular las fibras de cabello y mantener una apariencia saludable por más tiempo. Sin embargo, esto produce el efecto contrario, pues se genera una barrera que no permite la hidratación.

2 – Nutre tu cabello con mascarillas

Si nunca has usado mascarillas capilares o lo haces pero no sigues ningún criterio, te decimos cuál te conviene más. Normalmente estos tratamientos se dividen en tres: hidratación, nutrición y reconstrucción. Puedes utilizar los tres alternadamente o para no saturar tu cabello, comenzar sólo con una.

Para empezar a implementar el uso de mascarillas en tu rutina, te recomendamos conseguir una que hidrate. Renovará tu melena aún si no se encuentra dañada. Por otra parte, si has sometido a tu cabello a varios procesos estéticos, probablemente sea mejor que integres una de reconstrucción.

3 – Dale un respiro a tu pelo

Es necesario una higiene constante del cuero cabelludo, pues es en esta zona en donde se suele acumular la grasa. Aún así, no se recomienda que laves tu cabello diario, pues puedes terminar con la barrera protectora natural que se genera y terminarás resecando tu cabeza en lugar de mantenerla saludable.

Para evitar esto, te recomendamos limpiar tu cabellera una vez cada tercer día, esto la mantendrá deslumbrante, pero lo más importante es que no sólo se verá, sino que estará radiante.

4 – Conoce tu cabello

Gran parte del camino hacia un pelo saludable y hermoso es conocerlo bien. Puedes comprar los mejores productos y nutrirlo de manera constante, pero si no son los adecuados, muy seguramente no verás resultados. O al menos, no los mejores.

Antes de comenzar a implementar algo nuevo en tu rutina, date un tiempo para descifrar tu cabello. Identifica la porosidad que tiene, su forma y también su historial. Una vez que lo hagas, será más fácil conseguir productos específicos para tí con los que obtendrás la mejor versión de tu melena.

Bonus: Un secreto mexicano

Pensando en las necesidades de todas las fabulosas melenas, el gran talento mexicano logró crear la fórmula perfecta para tener un cabello sedoso y revitalizado: Marama. Todos los productos están hechos con ingredientes naturales y sin importar tu tipo de cabello, le otorgan los nutrientes que necesita para mantenerlo saludable.

Ya sea que quieras comenzar probando uno de sus cuatro productos o que te lances de lleno con alguno de sus kits, sin duda tu cabello lo agradecerá. Esta creación 100% mexicana hidratará tu melena y le dará el brillo y suavidad propios de un cabello sano.