El cast de Emily in Paris lleva los tonos de labial perfectos para esta temporada

Este martes se llevó a cabo en Francia la premiere de la tercera temporada de ‘Emily in Paris’. La serie llegará a Netflix el próximo 21 de diciembre y traerá la continuación de lo que pasa con la vida de Emily, quien ahora se debate entre quedarse en Francia y trabajar con Sylvie, o regresar a su vida en Chicago ahora que la colaboración con Savoir ha dado un giro inesperado.

También está el tema del amor que siente por Gabriel, pero que a lo largo de las dos primeras temporadas sólo se ha complicado. Y además tenemos el tema de la moda. La serie protagonizada por Lily Collins nos deleita la pupila con coloridos y estilizados atuendos que, si bien no reflejan por completo la esencia de la moda francesa, sí nos deja una dosis de inspiración para armar estilismos llenos de vida y con tendencias que reinarán durante el 2023.

Aún no se estrena la serie y ya pudimos ver las primeras aportaciones del cast de ‘Emily in Paris’ en la red carpet de Francia en cuestión de moda y tendencias. En esta ocasión nos enfocaremos en las tonalidades de labiales que han elegido, pues no es coincidencia que sean los tonos favoritos para esta temporada de invierno.

Lily Collins

La protagonista de la serie lleva un tono de labial que apunta a los colores rojizos con un toque de marrón; esta tonalidad será la protagonista de las fiestas navideñas gracias a su versatilidad, pues le queda bien tanto a las pieles cálidas como frías, claras o tostadas.

Es menos llamativo que un burdeos o un rojo encendido, por lo que además permite experimentar con el maquillaje de los ojos y cargarlo un poco más.

Camille Razat

El rojo clásico no pasa de moda, y este invierno no será la excepción, pero en esta ocasión se apuesta por todo o nada, así que lo veremos como complemento de un maquillaje cargado que no teme experimentar con otros colores en los ojos y hasta en las mejillas, desde un blush rosado hasta un contour bronce. Si eres de piel clara, este tono será tu amigo inseparable para cerrar el año.

Ashley Park

Si no le quieres dar protagonismo a tus labios, entonces las tonalidades nude con unos toques de rosado serán perfectas para ti si eres de piel tostada. Si tu piel es clara opta por un nude con pigmentos coral. Puedes aplicar un poco de labial mate y gloss transparente para crear un efecto que hará que tus labios se vean con más volumen.

Philippine Leroy-Beaulieu

El rosa que tanto dominó durante todo el año no se queda atrás y se gana un lugar entre el top de favoritos con una tonalidad sutil para las chicas con piel cálida como la de Philippine, quien lleva un labial que casi entra en la paleta de tonalidades nude. Este color le dará un toque fresco y saludable a tu rostro, por lo que es ideal para crear un makeup no makeup. Esta tonalidad le pasa el protagonismo a tus ojos, por lo que no dudes en combinarlos con sombras doradas y delineador negro.

Kate Walsh

Si eres de piel tostada o estás luciendo un bronceado espectacular de tus últimas vacaciones, evita las tonalidades claras, pues pueden hacer que tu rostro luzca pálido. En su lugar opta por una tonalidad rosa que apunte hacia los tonos rojizos, pero en lugar de irse al espectro brillante, busca que sea más opaca. Ojo, que esto no significa que deba ser matte. Puedes complementarla con un toque de gloss para que tus labios tengan mayor volumen, como lo ha hecho Kate.

¡Nuestra colección favorita!

Una de nuestras marcas alemanas favoritas, Catrice, ha lanzado una colección de labiales que van del rosa intenso hasta el anaranjado (con el cual puedes crear un tono coral), pasando por el rojo clásico y los tonos rojizos ahumados. Se trata de los VEGAN COLLAGEN MATT LIPSTICK, que ofrecen un acabado matte perfecto y una pigmentación que dura por horas. Sí, incluso después de comer. 100% lo hemos comprobado.

Son 8 tonalidades, entre las que se encuentran los favoritos de esta temporada de fin de año, para sorprender a todos en tus reuniones y cenas navideñas. No son testados en animales, son amigables con el medio ambiente y contienen colágeno vegano, ácido hialurónico, manteca de muru-muru y aloe vera, ingredientes que ayudan a rellenar ópticamente los labios, por lo que lucirán más sexys que nunca.

Deja el labial en matte como Camille o Emily, o agrega un poco de gloss si quieres un makeup brillante. Ahora sí, ¡a triunfar!