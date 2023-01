‘Emily in Paris’ encontró su #innerIris en la nueva temporada

París siempre ha sido reconocida por ser una capital cosmopolita llena de boutiques y concept stores envidiables. Esto la ha identificado como una ciudad ícono en el mundo de la moda.

Por supuesto, Emily Cooper no podía quedarse atrás. Desde que llegó a esta ciudad europea ha sorprendido con sus looks chics y coloridos que reflejan su personalidad creativa.

Nueva temporada = Nuevos looks

Para esta tercera temporada, la diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi aportó un toque de frescura a los estilos ya definidos.

Esta vez la francesa fue quien estuvo a cargo del departamento de vestuario después de haber trabajado durante las dos primeras temporadas de la mano de Patricia Field, responsable de los looks icónicos de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’.

Iris Apfel x Emily in Paris

Una nueva dirección viene de la mano de nuevas ideas creativas. Así lo demostró Fitoussi al incluir la colección que Iris Apfel lanzó en marzo del año pasado en colaboración con H&M.



En cuanto la diseñadora reconoció su colección en la popular serie, no dudó en compartirlo con sus seguidores a través de un post en su página de Instagram: «Sí, sí, Emily. Veo mi colección #IrisApfelxHM en @lilyjcollins en @emilyinparis».

#FindYourInnerIris

Iris Apfel es uno de los grandes nombres que se escuchan frecuentemente al hablar de moda. La empresaria siempre apuesta por lo colorido, y esta vez no fue la excepción. La colección está llena de colores vibrantes que junto con estampados llamativos y accesorios únicos buscan motivar a las personas a expresarse a través de sus atuendos.

Entre bordados cuidadosamente detallados, perlas, plumas y remolinos de tul, las piezas de esta colección derrochan estilo y personalidad.

Aunque también forman parte de la colección diseños ligeramente menos llamativos como pantalones con flecos o vestidos con uno que otro detalle sobresaliente.

El objetivo principal de esta campaña lanzada en 2022 es celebrar la individualidad y estilo único y empoderado de cada persona, y quién mejor que Emily Cooper para dar el ejemplo.