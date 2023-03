En esta primavera, las sandalias más IN son Skechers

La primavera llegó y Skechers lo sabe perfectamente arrasando con las tendencias más top para que brindes alta dosis de glamour a tus outfits con los diseños más cool de sandalias.

Skechers Cali Pop Ups

Todo el estilo que necesitas para tu outfit casual. Combina las Skechers Cali Pop Ups con unos skinny jeans rotos de los tobillos y una blusa crop top de mangas puffy cortas.

Skechers Arch Fit Foamies

Disfruta al máximo la comodidad con las Skechers Arch Fit Foamies de la mano de la elegancia de un blazer rosa, con unos shorts de mezclilla. ¡Le darán un toque súper cool a tu look!

Skechers Bobs Desert Kiss

Dale a tus pasos todo ese toque de frescura que necesitan esta primavera con Skechers Bobs Desert Kiss, en combo con un pantalón beige capri y blusa blanca sin mangas.

Skechers On The Go 600

Las Skechers On The Go 600 darán a tu look ese toque de glamour y confort que amarás llevar con un conjunto de falda midi a la cintura y un top corto que permita ver parte de tu torso. ¡Reinarás en la pasarela de asfalto!

Foamies Footsteps

Tu estilo será único con Skechers Foamies Footsteps de estilo gladiador; además de brindarte comodidad máxima harán que robes todas las miradas si las combinas con un vestido corto súper fresco con un toque de olanes en las mangas.

¿Cuál es la que mejor va con tu estilo?