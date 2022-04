‘Entre la vida y la muerte’, el nuevo drama de Netflix del que todos están hablando

Si te gustan las películas románticas y palomeras, entonces éste es un título que debe estar en tu lista de Netflix cuanto antes, pues te aseguramos que te dejará con mariposas en la panza y, sí, también con una que otra lágrima.

‘Entre la vida y la muerte’ llegó a Netflix hace un par de días y ya se encuentra en el top 10 de lo más visto en México, pero… ¿es tan buena cómo dicen?. ¿es tan mala como dicen?

La verdad es que ni una ni otra, es una cinta original de Paramount+ dirigida por Arie Posin y protagonizada por Joey King y Kyle Allen, en donde se plantea la fuerza del amor, la cual es capaz de trascender el tiempo, el espacio e incluso hasta la propia muerte.

A pesar de no convertirse en una de las cintas épicas de romance, o la nueva historia de amor que nos vuela la cabeza, cumple con el principal objetivo de entretenernos y hacernos sentir que el amor todo lo puede, incluso cuando ya no estamos en el mismo plano que la otra persona. Es por eso que aquí te dejamos 5 razones por las que no te puedes perder ‘Entre la vida y la muerte’:



1. Habla del duelo

Aunque es algo por lo que tarde o temprano todos vamos a pasar en nuestra vida, muy pocas películas de romance juvenil centran su historia en la superación del duelo de perder a quien creías que era el amor de tu vida.

La cinta justo nos plantea desde el principio cómo los protagonistas, Tessa y Skylar, se tienen que separar cuando uno de ellos muere y el otro queda desolado y arrepentido de las palabras no dichas.

2. Joey King

La vimos triunfar en ‘El Stand de los besos’ y ahora la vemos en esta nueva cinta que ya se convirtió en el mayor estreno de Netflix de lo que va del mes. Gracias a tu talento y carisma, Joey logra transmitir la sensación de pérdida que la llevará a aferrarse hasta al detalle más pequeño para vivir un amor “sobrenatural” que la haga entender que, de hecho, el amor puede ser eterno.

3. Kyle Allen

¡Galán nuevo a la vista! Aunque Kyle ya había salido en otras producciones como ‘West Side Story’, ‘El mapa de los instantes perfectos’ y ‘Toda mi vida’, éste es el primer gran éxito de Kyle dentro de Netflix. Y todos sabemos que cuando un chico comienza a generar un fandom en la plataforma, es casi seguro que conseguirá nuevos papeles importantes en otras producciones. Además de guapo y buen actor, también posee cualidades en el baile y el canto, pues ha trabajado en grandes producciones de Broadway.

4. Un toque vintage

La protagonista, Tessa, es un alma vintage, por lo que en la cinta podrás disfrutar de música retro, fotografías análogas, casetes, cine de arte y un montón de outfits tan aesthetic como inspiradores.

5. Sentir presentes a quienes amamos

Sólo quien ha perdido a un ser querido puede entender esa sensación de tener a alguien presente sin estar en el mismo plano físico. Esa señal que de pronto llega en nuestro día a día para decirnos ‘estoy aquí contigo’, de saber o de querer creer que la persona que murió aún nos cuida y acompaña aunque no podamos verla. Algo que se tiene muy presente en la cinta y que a su vez nos invita a conservar el recuerdo de esa persona sin aferrarnos a ella a través de remordimientos.

Si aún no has visto esta peli te recomendamos tenerla en cuenta para esa tarde de películas con tus amigas o con tu pareja, para que recuerden un poco esa sensación de creer que el amor todo lo puede.