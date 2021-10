Duna, la cinta que marca el inicio de lo que podría ser la franquicia más épica de esta generación

A lo largo de este 2021 hemos sido espectadores de una larga lista de estrenos, entre los cuales se cuentan los que el público y la crítica consideran como buenas e incluso excelentes películas. Sin embargo, no hay nada que hayamos visto a lo largo de estos meses que se compare con lo que llegará el próximo 21 de octubre con ‘Duna’.

Si a los estrenos anteriores los hemos catalogado como un acierto en el mundo cinematográfico, debemos parar un momento y darle a ‘Duna’ el lugar que se gana desde cada aspecto técnico y narrativo: una completa obra de arte envuelta en ciencia ficción.

Así como colores y sabores hay para todos los gustos, también hay historias y películas que no a todos les van a gustar, pero cuyo acierto, por suerte, no depende del gusto de los demás, pues su maestría es innegable en la pantalla.

Nominado como Mejor Director en los Premiso Oscar por su trabajo en ‘Arrival’, Denis Villeneuve demuestra su etapa más madura como contador de historias con su décima película, ‘Duna’. Una adaptación cinematográfica de la aclamada novela de culto ‘Dune’ escrita en 1965 por Frank Herbert.

Ésta no es la primera vez que la historia de ciencia ficción de Herbert se lleva a la pantalla grande, pero sí es la primera que podemos ver haciendo uso de todas las maravillas visuales y auditivas de las que podemos disponer hoy en día gracias a la tecnología.

Duna es el ejemplo perfecto de la tecnología al servicio de la historia, y no como un artilugio más para adornar.

Duna cuenta la historia de Paul Atreides, un joven nacido en la nobleza, pero con un poder y un destino que van mucho más allá de su propia comprensión. Con la finalidad de asegurar el futuro de la casa Atreides, una de las más poderosas, él y su familia aceptan ir al planeta más peligroso, así como codiciado, que existe en el universo.

Aún sabiendo que detrás del “premio” de regir este nuevo planeta puede ocultarse una trampa, intentan poner las cosas en marcha. Hasta que las fuerzas que codician el recurso que se produce en sus desiertos llegan a tratar de arrebatarles el poder.

Paul, destinado a sustituir a su padre en algún momento, tiene que prepararse para asumir todas las responsabilidades de un líder, aunque aún no está seguro de querer tomar ese camino. Sin embargo, con un sabio consejo entiende que puede hacer de ese camino uno a su propia manera.

‘Duna’ nos muestra la lucha de las clases poderosas que entre la codicia, el miedo a ser desplazados y la lucha por permanecer en la posición a la que lograron llegar, se disputan uno de los recursos más valiosos del universo, mientras los nativos del planeta se quedan siempre con la peor parte. Pero parece ser que Paul comienza a ser consciente de ello.

La cinta es protagonizada por Timothée Chalamet, quien da vida a Paul con una actuación que demuestra la enorme versatilidad y talento actoral que posee a sus 25 años de edad. Dando una prueba más de la gran promesa que es para el cine y la televisión.

En ‘Duna’ podemos ver a Chalamet con un mayor control de la proyección de sus emociones, algo que se celebra tanto en él como en el trabajo de Denis Villeneuve para convertirlo completamente en Paul.

A su lado también tenemos una excelente lista de actrices y actores con un trabajo igual de impecable: Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan‒Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.

Con tomas de paisajes fuera de este mundo, el director de fotografía Greig Fraser, nominado al Oscar por “Camino a casa” y ganador de un Emmy por “The Mandalorian”, logra sumergirnos en un remolino de estímulos visuales que casi se pueden sentir y oler a través de la pantalla. Todo con un estilo sobrio en el que dominan los colores fríos (en su mayoría), la poca cantidad de elementos en juego y las líneas simples pero cargadas de significado.

Hermosas imágenes que van narrando la historia acompañadas de la majestuosa música de Hans Zimmer, quien estaba tan emocionado con el proyecto que terminó haciendo tres bandas sonoras inspiradas en ‘Duna’, una es la que se puede escuchar en la película, otra será utilizada en ‘The art and soul of Dune’, un libro de arte sobre la visión al interior de esta producción, y la tercera que es un sketchbook que ya está disponible en YouTube.

Tell me about your dreams… listen to the first two tracks from @DuneMovie: "Paul’s Dream" & "Ripples in the Sand". Available now at https://t.co/utgCsqSX13 pic.twitter.com/9VuxDEw3AS

— Hans Zimmer (@HansZimmer) July 23, 2021