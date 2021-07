¡Scarlett Johannson nos platicó sobre el adiós a Black Widow!

Black Widow está a punto de llegar a las salas de cine y a Disney Plus a través de Premier Access. Su estreno será el próximo 9 de julio, aunque en Cinépolis ya hay funciones para el 8 de julio. Pese a ser una película que se ubica entre Civil War y Avengers: Infinity War, la cinta será el primer largometraje de Marvel como parte de su cuarta fase.

Ya te dejamos nuestra crítica de la película sin spoilers, y hoy te contamos lo que la inigualable Scarlett Johannson nos platicó en conferencia de prensa.

Encarnar a una de las superheroínas más famosas del mundo durante 10 años, no es algo que se diga a la ligera, y Scarlett Johannson lo sabe. Su recorrido y crecimiento personal y profesional a lo largo de las películas de Marvel le ha dejado un cúmulo de recuerdos imborrables que realmente aprecia.

“Amo a nuestra familia Marvel y sé lo especial que es y lo especial que es la experiencia de hacer estas películas. Estoy muy emocionada de ver a otros actores entrando en esto porque espero que se sientan de forma similar a la que yo me siento.” explicó la actriz de 36 años.

En esta ocasión podemos ver a su personaje, Natasha Romanoff, enfrentando su pasado para seguir adelante libre de asuntos pendientes, algo que a su vez la ayuda a tomar conscientemente la decisión que toma en Avengers:Endgame.

“Empezamos a hablar sobre esta película cuando estábamos grabando Infinity War y luego Endgame, y para ese entonces ya sabíamos lo que le pasaría a Natasha, y queríamos estar seguros de que esta decisión la hiciera de manera consciente, que ella sintiera esta determinación. Sabiendo eso tuvimos que trabajar hacia atrás para que ella llegara a un punto en el que eso fuera posible. Sabíamos que en la cinta ella tenía que evolucionar para estar en un lugar en el que sintiera que estaba avanzando en su vida y había resuelto el trauma de su pasado. Fue una forma muy extraña de trabajar. Nunca había hecho algo como eso antes.”

Aunque fue algo totalmente nuevo para ella trabajar de esta manera, tomar riesgos en su carrera ya no le asusta tanto como lo hacía hace 10 años, ahora está dispuesta a aventurarse a lo desconocido y ver cómo funcionan las cosas, aunque físicamente ya se va con más cuidado, no es lo mismo hacer tantas acrobacias a los 30 que a los 20.

Y aunque extraña a sus compañeros de reparto de las películas pasadas, Johannson está feliz de recibir nuevo talento en el MCU.

“Es increíble ver a las personas cuando llegan a algo emocionados, con los ojos bien abiertos para experimentar este increíble mundo de Marvel y de hacer estas grandes producciones. Todos hemos sido parte de grandes producciones antes, pero creo que como Marvel se siente tan familiar, se convierte en un lugar único y acogedor. Es algo divertido de compartir. Fue muy divertido verlos a todos experimentando eso por primera vez.”

La familia cobra un gran peso en la cinta

Como nuevos integrantes del MCU llegan Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour, quienes dan vida a la peculiar familia de Natasha como Yelena (hermana), Melina (mamá) y Alexei (papá) respectivamente. Quienes definitivamente aportan un valor agregado a la producción, dejando la puerta abierta a nuevas líneas dramáticas para explorar en el futuro.

«Aprecio es que Cate Shortland (directora de la cinta), fue muy acogedora para ayudarme a descubrir cómo piensa, se mueve y viste Yelena. Para mí fue muy divertida descubrir a este personaje, porque cuando ella sale de la Habitación Roja puede vivir al fin. Puede comprar su propia ropa, compra su chaleco con mil bolsas, algo que la emociona mucho. Creo que Cate me animó a encontrar las rarezas de este personaje y apoyarme de eso.» nos confesó Florence Pugh en la misma conferencia.

Por su parte, Rachel Weisz aclara que su personaje le pareció inusual desde el momento en el que leyó el guión, y aunque esto podría suponer un reto, para ella era más importante saber que Melina era una mujer que proyectaba todo lo opuesto al personaje de David Harbour y así lograban un equilibrio.

«Amo interpretar mujeres opuestas, amé interpretar lo opuesto al Guardián Rojo, y a Alexei también, así que no lo quiero dejar fuera. Fue increíble contar esta historia con tres mujeres fuertes juntas. Filmar esa escena cuando la familia se reúne de nuevo en Rusia después de 20 años, fue una cosa encantadora. Se sintió increíblemente íntimo y emocional. Tenía que contenerme la mayoría del tiempo para dejar de reírme de David Harbour, porque es la persona más excéntrica, original y divertida de este planeta. Así que sí, fue muy lindo. Y lo que realmente me gustó de Melina fue que no tiene nada de sentido del humor, nada.» contó la actriz.

Al escuchar sus declaraciones, David Harbour bromeó sobre el hecho de reírse ‘de él’ y no ‘con él’. Aunque Natasha es sarcástica y eso agrega un humor muy característico del personaje, Alexei es el verdadero encargado de traer humor a la cinta, aunque la razón es más triste de lo que pensabas.

«Lo chistoso de él es que su humor está construido del mismo huevo de donde viene el dolor, porque el personaje está lleno de dolor y remordimiento por las decisiones que ha tomado, emocional, espiritual y nutricionalmente. La comedia en sí surge del ego que está construido para defenderse de los sentimientos de remordimiento.» confesó el actor, cuyo personaje podría tener una divertida interacción con el Cap (Anthony Mackie) en un futuro si la franquicia se anima a explorar la historia de estos perosnajes más adelante.

¿Qué huella dejará Black Widow en esta despedida?

Esta es muy probablemente la última vez que veremos a Scarlett Johanson como Black Widow en pantalla, y aunque es una fuerte transición para los fans de la franquicia, Kevin Feige y todo el equipo detrás de Marvel ha sabido hacer más orgánica la transición.

“Creo que Natasha es muy integra, es un gran personaje. Ella no tiene miedo de admitir cuando está mal o se equivoca, ella es entrañable por eso. Y creo que ella tiene curiosidad sobre sí misma y sobre otras personas, y eso la hace destacar como superheroína. Es muy entrañable.” explicó Scarlett.

La cinta tiene una gran dosis de acción y humor, pero también toca temas profundos y muestra el lado más humano de Natasha. Así que prepárate para reabrir la herida que nos dejó Endgame, disfrutar de un descubrimiento más profundo del personaje y quedar intrigado con la escena postcréditos.