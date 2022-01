Éste es el serum con Vitamina C que necesitas en tu rutina diaria

Atención amantes del skincare, hemos encontrado un suero con vitamina C que beneficia a todo tipo de piel sin importar la edad. Parece dificil de creer, pero gracias a su fórmula, este suero se ha convertido en uno de los favoritos de las fashion bloggers, se trata de C-Firma Fresh Day Serum de Drunk Elephant.

Hemos tenido oportunidad de probarlo y aunque sus beneficios son graduales (toman su tiempo), son resultados de alta calidad y duración, pues se encargan de reparar al mismo tiempo que protegen la piel con una fórmula natural.

Platicamos con Tiffany Masterson, fundadora de Drunk Elephant para conocer cuáles son los beneficios que destacan a este serum con vitamina C de todos los demás que existen actualmente en el mercado.

“Si bien todas las formas de vitamina C tienen algún beneficio para la piel, no todas son iguales. Algunas tienen mayor beneficios que otras. El ácido ascórbico, la forma de vitamina C que utilizamos en C-Firma Fresh, tiene sin duda la mejor fórmula de vitamina C, más efectiva y mejor investigada (lo que se conoce como “estándar de oro” por los científicos, dermatólogos e investigadores), gracias a sus complejos beneficios para todo tipo de piel de todas las edades, independientemente de sus padecimientos.”

Beneficios del ácido ascórbico (vitamina C)

Tiffany nos explicó que el ácido ascórbico actúa como un potente antioxidante, lo que significa que ayuda a defender la piel del daño ambiental y de los radicales libres, lo que puede reducir los signos del envejecimiento, irregularidades y además ayuda a iluminar la piel.

Pero eso no es todo, pues este ingrediente también es un poderoso antiinflamatorio, por lo que ayuda a reducir el enrojecimiento y otros signos de irritación en la piel.

“El ácido ascórbico es la única forma que se ha demostrado que penetra y repone los niveles de vitamina C en la piel humana. Esto lo convierte en la defensa más poderosa contra el daño ambiental (UV, contaminación, etc.)”

Por si eso fuera poco, esta forma de vitamina C también promueve la producción natural de colágeno y por ende ayuda a que no se pierda tan rápido con el paso del tiempo. ¡Todo un estuche de monerías!

¿Cómo se usa?

Por años se ha tenido la creencia de que cualquier producto con vitamina C es exclusivo para su uso de noche, ya que erroneamente se creía que podía manchar la piel. Sin embargo, no es así, al usar este suero no sólo no se manchará tu piel, sino que además su fórmula te ayudará a reparar el daño que ha causado el sol.

Pero, ¿qué pasa si no usamos protector solar?

“Es importante aplicar siempre protector solar después de C-Firma Fresh durante el día, ya que sin eso, la vitamina C no tendrá mucho beneficio para la piel, porque estará demasiado ocupada tratando de reparar el daño de la exposición al sol sin protección. Además, usar vitamina C debajo del bloqueador solar tendrá el beneficio adicional de aumentar sus capacidades de protección de amplio espectro. Esto es un beneficio que se aplica sólo al ácido ascórbico; otras formas de vitamina C no comparten esa capacidad.”

¡La paciencia es una virtud, sobre todo con la vitamina C!

Como lo mencionamos al principio, este serum no es un producto “milagro”, funciona y lo hace de una manera destacable, pero… toma su tiempo.

“Es bueno tener en cuenta que la vitamina C es una relación a largo plazo, como el retinol, y sus beneficios tardan en aparecer en la piel. Úsalo a diario, usa protector solar todos los días también y sé paciente.”

El ácido ascórbico es el único tipo de vitamina C que es idéntico a la fórmula presente naturalmente en la piel, lo que significa que nadie es alérgico y todos pueden beneficiarse de él.

Cuestión de estilo

Tiffany Masterson nos revelo cuáles son sus tres mandamientos de belleza y aquí los compartimos contigo para que luzcas preciosa todos los días.

1.-Usa tu protector solar todos los días

2.-Evita el Suspicious 6 en tu rutina de cuidado de la piel

3.-Haz ejercicio tanto como sea posible.