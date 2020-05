Conoce la iniciativa RifaArte, ¡para que juntos reactivemos la economía de México!

View this post on Instagram

Número de boletos: 10 Precio boleto: $1,500 Precio de la pieza: $15,000 Artista: CARTÚ, 1987 Artista multidisciplinario que se ha dedicado a explorar en escultura, arquitectura y diseño en diferentes escuelas y talleres en México, Paris, Londres, Nueva York y Japón. En el 2015 recibió el titulo de arquitecto junto con el premio Abraham Zabludovzky a la mejor tesis de composición arquitectónica otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2019 completó la maestría en bellas artes graduándose con honores de la universidad Parsons, The New School for Design, NY. Cartú fue seleccionado como finalista para el premio MTV RE:REFINE presentado por la fundación Goss-Michael y nominado para la beca Dedalus Foundation MFA en pintura y escultura. Actualmente vive y trabaja entre México y Nueva York.