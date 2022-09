Esto es lo que tarda Kim Kardashian en decolorar su pelo

Mantener el cabello teñido no es nada sencillo y si no se tiene el cuidado correcto, este puede lucir desaliñado y descuidado. Para este estilo no hay mejor referente que Kim Kardashian, acostumbrados a verla siempre con su melena negra, la socialité se ha dejado ver en redes sociales, portadas de revistas y pasarelas con un tono de pelo que le queda muy bien, dejando atrás el pelo oscuro para darle la bienvenida al ya favorito de Kim el “Milk blondie”

MILK BLONDIE

Muchos lo conocen como melena rubia, pero la realidad es que no es igual. A este nuevo tono que Kim ha puesto en tendencia se le ha denominado como “Milk Blondie”, mejor conocido como rubio de leche, el cuál fue creado por su estilista de cabecera, Chris Appleton y quien fue el responsable de hacer la transición desde hace ya unos meses.

En una reciente entrevista Kardashian confeso que tardaron más de 10 horas en lograr este espectacular color y que tiene toda la intención de seguir con esta tendencia que además le encanta.

«Sí, el cabello blondie me encanta. Las raíces definitivamente están creciendo y me lo voy a teñir pronto, seguire siendo rubia por un tiempo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Para este radical cambio Kim contó con el mejor equipo de estilistas, que cuidaron en todo momento su espectacular melena para que no se dañara durante el proceso de decoloración. La celeb confesó que se necesitaron ocho horas para hacer sólo las raíces, al final tuvo que pasar un total de 14 horas para hacer la transición de su cabello natural al milk blondie que luce ahora.

«Quería un cambio físico y se logró», dijo al programa sobre el atrevido cambio, que estrenó en la Gala Met 2022.

Recordemos que hace unos años Kim ya había probado un look similar, primero lo hizo con ayuda de pelucas, para comprobar como lucia, finalmente, se decidió a probar un nuevo tono, pasando por distintas fases, desde un blondie platinado hasta un blondie con matices grises.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Appleton (@chrisappleton1)

Este nuevo tono ha tenido una excelente respuesta entre las famosas, prueba de ello, su hermana Khloé, quien también ha confiado su cabellera a Chris Appleton y decidió copiarle el look a su hermana mayor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

¿Cuál es tu estilo Kim favorito?