Estos fueron los mejores momentos de los Oscar 2023

Ayer se llevó a cabo la 95 edición de los premios Oscar, el evento más importante en el mundo del entretenimiento que logra reunir una larga lista de celebridades y talento que podemos ver en el cine tanto frente como detrás de cámaras.

Este año la red carpet de los Oscar tuvo un cambio importante, pues en lugar de ser del característico color rojo, como la habíamos visto todos los años, fue color champagne. Desde su apertura comenzamos a ver a grandes celebridades tanto nominados como invitados especiales. Una de las primeras en llegar fue Vanessa Hudgens, quien lució un hermoso vestido negro strapless. Recordemos que éste es uno de los pocos eventos en los que tanto la actriz como su ex novio y nominado al Oscar Austin Butler asisten al mismo tiempo. Así que no dudamos que se hayan reencontrado en algún momento de la ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

En la alfombra champagne

En la alfombra champagne desfilaron los mexicanos Alfonso Cuarón, acompañado de sus hijos, y Guillermo del Toro, acompañado de su esposa. Así mismo llegó de último momento Lady Gaga, quien confirmó ayer mismo que se subiría al escenario de los premios, y Rihanna presumiendo su baby bump.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

Elizabeth Olsen, una de las presentadoras, deslumbró con un impactante vestido negro de lentejuelas con un escote profundo como protagonista. Y Malala llegó con un look metálico de Ralph Lauren.

En la alfombra destacó tanto el emotivo encuentro de Jessica Chastain y Emily Blunt como las fotografías de Salma Hayek al lado de su hija Valentina, y el hombre del momento: Pedro Pascal, destacando nuevamente el poder latino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

En esta ocasión la ceremonia fue dirigida por Jimmy Kimmel, quien entró en paracaídas al estilo Top Gun. Obviamente no pudo evitar recordar el incidente del año pasado con Will Smith y aprovechó para hacer una crítica/chiste al respecto, así como poner el dedo en el renglón sobre la equidad para las mujeres en Hollywood.

Un arranque muy mexicano

Los premios Oscar no pudieron empezar de mejor manera, pues fue el mexicano Guillermo del Toro quien se llevó el primer Oscar en la categoría de Mejor Película Animada por Pinocchio. El cineasta tapatío agradeció el apoyo que se le da a la animación y pidió que se siga difundiendo. Así mismo marcó la pauta de los discursos de agradecimiento al agradecer a sus padres. «Ya no están aquí, pero siguen conmigo. Soy su hijo. Los amo».

“Soy su hijo” totalmente conmovido Guillermo del Toro dedica su Oscar a sus padres y al amor de su vida. ♥️🇲🇽🎬 #Oscars #OscarsConEstilo #Oscars2023 pic.twitter.com/iqdfOYNzyG — EstiloDF (@EstiloDF) March 13, 2023

Otro momento emotivo fue cuando el actor Ke Huy Quan ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto y explicó cómo estuvo a punto de rendirse, pero su esposa siempre lo animó a que siguiera porque ya llegaría su momento. «A todos ustedes allá afuera, por favor mantengan sus sueños vivos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ke Huy Quan (@kehuyquan)

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, fue la actriz Jamie Lee Curtis quien se llevó el Oscar; además de agradecer a todos aquellos que ven cine de género y han apoyado su carrera a lo largo de los años, también recordó a sus papás en su discurso de agradecimiento. «Ganamos un Oscar».

Tras bambalinas, el actor Andrew Garfield y Florence Pugh fueron la mejor dupla considerando lo easy going que son. Y en las butacas, todos los nominados aprovecharon para saludarse y felicitarse por el trabajo que cada uno ha hecho en sus películas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Just Jared (@justjared)

El escenario de los Oscar 2023

En esta edición hasta una burrita se subió al escenario, esto como un pequeño homenaje a la cinta nominada The Banshees of Inisherin, en donde una burra juega un papel importante.

En cuanto a las presentaciones, Lady Gaga sorprendió a todos al subirse al escenario sin gota de maquillaje y en un outfit muy casual para dar total protagonismo a «Hold my hand», un tema que, confesó, es muy personal y especial. Sin duda su talento es todo lo que necesita para ganarse al público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

Quien también conquistó a la audiencia fue Rihanna, quien interpretó ‘Lift me up’ de una manera totalmente emotiva. Lenny Kravitz también hizo lo suyo al musicalizar el In Memoriam, el momento que presentó John Travolta con un notable esfuerzo por contener las lágrimas, pues recordemos que recientemente perdió a su compañera de créditos Olivia Newton. “Para aquellos a quienes siempre serás Hopelessly Devoted To You”.

Y el Oscar es para…

La gran ganadora de la noche fue la cinta «Everything Everywhere All At Once», que oficialmente se ha coronado como la película más premiada de la historia, superando a «El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

Y aunque cada uno de sus merecidos premios fue aplaudido, sin duda la categoría más esperada de la noche fue la de Mejor Actor, pues como la mayoría del público quería ver, fue Brendan Fraser quien se llevó la estatuilla por su magistral trabajo en ‘The Whale’.

“Sólo las ballenas pueden nadar en las aguas profundas. Yo empecé en este negocio hace 30 años y fue fácil al principio, pero no aproveché las oportunidades como debía y después todo paró. Entonces quisiera agradecer por permitirme regresar, por permitirme resurgir y llegar a la superficie para volver a ser avistado”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @estilodf

Esta entrega pasó sin ningún contratiempo o incidente, nada de cachetadas ni selfies en grupo. Sin embargo se sintió amena y como un verdadero homenaje al cine y a las personas que hacen que esto sea posible.