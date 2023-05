‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’, el emocionante, emotivo y bien estructurado final que merece la saga

Es inevitable decir que Guardianes de la Galaxia siempre se ha diferenciado del resto de los personajes de Marvel. Es como un punto y aparte que existe dentro del mismo ensayo, pero muestra otra idea. James Gunn ha sabido impregnar su esencia como director y storyteller en este grupo de héroes que, contrario a los demás del MCU, no tienen miedo en demostrar sus defectos y debilidades, que al final del día los vuelven más cercanos a nosotros.

Como muchos sabrán, ésta ha sido la despedida del James Gunn de Marvel y el cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia que, al menos de momento, no tendrá ninguna continuación como el squad que siempre han sido, aunque las puertas quedan abiertas para que quizás en un futuro veamos un regreso con nuevos personajes y tal vez uno que otro cameo del grupo original. «No voy a escribir sobre estos personajes de nuevo, al menos no en un futuro cercano. Los veré como amigos, pero ya no como los personajes, y los voy a extrañar.» declaró el director.

Pero de momento ha sido el cierre. Y un gran cierre. James Gunn se despide con una de las mejores películas de Marvel, y de superhéroes en general, que hemos visto en los últimos años.

Un soundtrack épico

Empecemos por algo que caracteriza y define la esencia de este grupo de héroes: la música. La elección de Gun para musicalizar las pasadas dos entregas no ha decepcionado. Tanto es así que las canciones que salieron tanto en la primera, como en la segunda película de ‘Guardianes de la Galaxia’, adoptaron un segundo aire y se volvieron nuevamente populares.

En esta tercera entrega, su buen gusto, oido y sensatez tampoco decepcionan. Desde la primer secuencia de la cinta, la película conquista el oido de la audiencia, mientras muestra la situación actual en la que se encuentra cada uno de los personajes.

«Quiero darle buena música a la gente. Cuando escribo pongo la música mientras voy escribiendo, pero a veces la cambio. En esta película hay música de varias décadas, entonces fue un poco más difícil.» dijo James Gunn, quien sin duda hizo un gran trabajo con la selección de canciones.

El mensaje de ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ más allá de Marvel

De la primera secuencia partimos firmes a un viaje de flashbacks largos y concisos que nos van revelando poco a poco el pasado de Rocket, de quien hasta la segunda entrega, muy poco sabíamos. Y es justo con este personaje con quien Marvel encuentra un puente para hablar de algo mucho más grande que el MCU.

Como pasó con Black Widow en 2021, ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ es magnifica y funciona con todo tipo de público, no sólo si eres fan de Marvel, de los personajes o de las dos películas anteriores. ¿Por qué? Porque esta cinta tiene un mensaje claro y poderoso que va más allá del MCU, que es real, palpable y que aún necesita de mucho para erradicarse. Se nota que detrás hay una motivación real para hacer de este mundo algo mejor.

En ‘Black Widow’ se puso sobre la mesa y la agenda pública el tema de trata de personas, en ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ se hace una clara declaración contra el maltrato de animales.

Una cinta llena de mensajes

Y sí, cobijando este principal mensaje, también hay un montón de otras enseñanzas, como el poder de la amistad, la definición de familia, el dejar de huir y enfrentar las cosas, la posibilidad de que una persona cambie para bien, la importancia de escuchar y entender a los demás, cómo las apariencias pueden engañan, y cómo a veces se tienen que tomar caminos diferentes para encontrarse a uno mismo.

Todo esto en dos horas y media que dura la película. Nuestro guía y el que inicia esta aventura es Rocket, poniendo a sus amigos en una situación que podría ser casi imposible de resolver. Por cierto, aunque Bradley Cooper sigue dando la voz al Rocket que conocemos, es Sean Gunn -hermano del director- quien está en el set como Rocket para captar los movimientos y además, le da voz a Rocket de pequeño.

También entendemos mucho mejor a Peter Quill (Chris Pratt), si ya se había explicado su forma de ser en las dos entregas pasadas, con esta se termina de aclarar y entiendes las decisiones que ha tomado para llegar a donde está y el peso que le ha dado a las personas que ama, como Gamora.

«Al principio huía de la muerte de su madre y fingía estar bien. Pero constantemente estaba buscado quién es. De pronto encuentra cómo llenar su hueco con su relación con Gamora, pero esta no es la solución. Él trata de encontrarse a sí mismo en otras personas pero no se encuentra a él.» explicó Chris Pratt acerca de su personaje, y aprovechó para mencionar lo increíble que fue hacer esta trilogía. «A veces el destino apesta, pero el viaje es increíble. Con James tanto el viaje como el destino son increíbles. Estaría dispuesto a pasar por un horrible viaje para llegar a este destino, pero por suerte el viaje fue igual de bueno. Estaría dispuesto a trabajar con cualquiera de ellos de nuevo sin dudarlo.»

Todos tienen un desarrollo de personaje interesante

De Gamora, aunque ya Zoe Saldaña ya confirmó que nunca más regresará a interpretar a este personaje, tenemos un muy buen cierre, que si bien podría continuar en algún momento futuro, no pasa nada si se queda hasta ahí.

Por su parte Nebula (Karen Gillan) tiene un cambio totalmente contrastante a las otras dos entregas y lo hace bastante bien. Pues aunque no es un cambio gradual que vemos en pantalla, se lo creemos porque sigue manteniendo ese carácter fuerte que la caracteriza, por lo que sigue siendo en esencia ella, pero se ha contagiado de esta hermandad del equipo.

Groot (Vin Diesel) es probablemente el personaje con menos cambios porque él ya está perfecto así como es, pero claro que es indispensable para la trama, pues logra sacar a todos del apuro más de una vez. Su personaje nos sirve perfectamente para la carga de acción de la cinta.

Mantis y Drax también tienen un desarrollo de personaje muy estructurado e interesante, principalmente Mantis. «Cada personaje complementa al otro, y James me dijo una vez que Mantis era como el pegamento que mantenía unido al equipo. Me siento muy orgullosa del personaje… Ponían la música en el set y era muy divertido porque Mantis ha cambiado mucho.» comentó Pom Klementieff, quien da vida a Mantis en conferencia de prensa. Y ojo aquí porque Marvel tendría la oportunidad perfecta para sacar un spin off sólo de este personaje.

Por su parte Drax encuentra para lo que realmente es bueno en el mundo, y sí, lo adivinaste, no es la destrucción. Al mostrar su personalidad los demás se pueden dar cuenta de lo bondadoso y tierno que realmente es.

‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’, el salvavidas de Marvel

Sin entrar en detalles digamos que a Marvel no le estaba yendo tan bien con sus estrenos de la cuarta fase. Porque sí, generaban al igual que todas sus películas altas expectativas que al final no se cumplían en pantalla y la desilusión se hacía presente en la recaudación de taquilla. Basta mencionar lo mal que le fue a ‘Ant–Man and the Wasp: Quantumania’.

Por suerte para Marvel, James Gunn la supo hacer con este as que nos recuerda porqué son tan emocionantes y queridos los héroes. «Los guardianes son los únicos que estaban fuera de las líneas que siempre se juntan. Y se siente que esta trilogía representa algo único dentro del universo de Marvel. La cinta hace justicia para quienes ya son fans, pero también para quienes apenas escuchan de ellos.» declaró Kevin Feige en la conferencia de prensa internacional a la que asistió EstiloDF.

‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ no decepciona y le da a estos personajes un cierre bien hecho que realmente merecen. Con partes de más seriedad en comparación con las otras dos entregas, pero sin dejar de lado el humor que viene en el ADN de esta trilogía. Un último baile digno de guardianes.