¿Harry Styles le escupió a Chris Pine en Venecia? Te contamos todo el drama

Estos días el Festival de Cine de Venecia ha sido el epicentro de un montón de anuncios, reencuentros, regresos, ovaciones y también, varios momentos polémicos. En este sentido, ‘Don’t worry darling’ se ha convertido en la cinta protagónica de conflictos y momentos incómodos entre los miembros del cast.

‘Don’t worry darling’ es la nueva película dirigida por la actriz, y ahora directora, Olivia Wilde. La cinta es protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, y en su reparto también podemos encontrar a Chris Pine.

La directora y el cast asistieron al Festival de Cine de Venecia para la premiere internacional de la película, la cual por cierto no llegó exenta de pleitos y problemas en el cast.

Para darte contexto, todo empezó cuando se dio a conocer que Shia LaBeouf había sido despedido del proyecto y en su lugar habían contratado a Harry Styles, al parecer porque a la directora no le gustaba la manera en la Shia abordaba al personaje.

