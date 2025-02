¿Hay un futuro para OV7? Sus integrantes están divididos por estas razones

Por más de tres décadas OV7 fue sinónimo de unidad y éxito en el pop latino. Pero hoy, lo que una vez fue una hermandad indestructible es sólo un recuerdo empañado por desencuentros, silencios incómodos y una fractura que parece definitiva. La más reciente polémica dentro de la agrupación estalló cuando cuatro de sus integrantes anunciaron su regreso al escenario sin los otros tres, lo que avivó la tensión.

El cartel del llamado “concierto final” del 90’s Pop Tour, programado para el 21 de marzo en la Arena CDMX, fue la chispa que encendió nuevamente el conflicto. En la imagen promocional aparecen Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia y Erika Zaba, pero ni rastro de Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel. ¿El problema? Que los excluidos aseguran que nunca fueron consultados ni invitados.

“Me levanté con la noticia de que habría un concierto y vi un póster donde aparecían ellos cuatro… Nadie me invitó”, declaró Mariana Ochoa en el programa Hoy. A pesar de su molestia, también reconoció que, de haber recibido la invitación, probablemente la habría rechazado debido a sus proyectos personales. Pero lo que más le incomoda es que se use el nombre de OV7 sin la presencia de los siete miembros originales.

Por su parte, Erika Zaba respondió en conferencia de prensa con una postura distinta: “No queremos hacer más grande esta bola. El dolor de que no estemos juntos está, pero simplemente no queremos alimentar la polémica”. También dejó en claro que la decisión de no invitar a Mariana y los otros dos integrantes no fue suya, sino de Ari Borovoy, quien lidera la empresa Bobo Producciones.

Sin embargo, la tensión es evidente. Erika incluso admitió que Oscar Schwebel la bloqueó en redes sociales, un detalle que confirma que la ruptura entre los dos bandos de OV7 es más profunda de lo que parece.

¿Por qué se rompió OV7?

El conflicto no es nuevo. Su origen se remonta a diciembre de 2019, cuando en un giro inesperado Bobo Producciones dejó fuera a OV7 del 90’s Pop Tour, el mismo espectáculo que los había reunido como grupo. La indignación del público fue tal que la empresa tuvo que rectificar y reincorporarlos al show.

El escándalo explotó cuando Mariana Ochoa apareció en redes sociales llorando, asegurando que no entendía por qué habían tomado esa decisión. Poco después su hermano insinuó que Ari Borovoy le debía dinero a la cantante. Aunque Mariana negó públicamente cualquier deuda, los rumores sobre problemas financieros en Bobo Producciones se hicieron cada vez más fuertes.

Cuando finalmente lograron organizar la gira de despedida por los 30 años de OV7, la pandemia golpeó la industria y retrasó los planes. Mariana incluso reveló que tuvo que devolver el anticipo que había recibido. Pero lo que más llamaba la atención era que, aunque el grupo seguía compartiendo escenario, la relación entre ellos ya estaba rota. Los ensayos eran fríos, los saludos escasos, las miradas evitadas. Se rumoraba que ya existían dos bandos irreconciliables: Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel, y Ari Borovoy, Erika Zaba, M’Balia y Kalimba.

El punto de quiebre final llegó cuando Oscar Schwebel impulsó la producción de una bioserie sobre la historia de OV7. Aunque contaba con el respaldo de Eva Longoria, el proyecto nunca pudo concretarse porque Ari Borovoy se negó a firmar la autorización para que su historia fuera contada.

Pero la fractura más evidente fue la que ocurrió entre Ari y Mariana, quienes, según reportes, firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar que la cantante mencionara su nombre en entrevistas.

“Nunca se disculpó”: la herida que sigue abierta

En una entrevista con Yordi Rosado, Mariana Ochoa reveló el verdadero problema que la alejó de Ari: su falta de humildad.

“Yo creo que se mezcló el trabajo con la oficina. Al darle el voto de confianza a Bobo para manejarnos, pasaron cosas que no estaban bien hechas y le faltó humildad”, confesó Mariana. “Pensé que el día a día nos iba a ayudar a limar asperezas… Yo llegaba a hacerle la plática, preguntarle por su familia, pero él hacía como que hablaba por teléfono. Lo intenté seis meses, pero si tu soberbia no pasa por la puerta, llégale, compadre”.

La indiferencia se volvió insostenible. “Toda la gira no me contestó un ‘hola’. Cantaba y él veía hacia la pared, ni siquiera volteaba a verme”.

Con esta última polémica, la posibilidad de una reconciliación parece lejana. Los lazos que alguna vez unieron a OV7 ahora están debilitados por la desconfianza y los resentimientos acumulados. Aunque sus fans aún guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo, la realidad es que el grupo que marcó a toda una generación podría haber llegado a su punto de no retorno.

El próximo 21 de marzo, cuatro de sus integrantes se subirán al escenario de la Arena CDMX. Pero no será un reencuentro, sino una confirmación de que OV7, tal como lo conocimos, ya es parte del pasado.