Hello Kitty Château, el spot más cute de la CDMX

Ya conocimos el café de Hello Kitty en Plaza Carso y lo nombramos el spot más rosa de la Ciudad de México. Ahora, con el objetivo bien logrado de superarse a sí mismo, llega el Hello Kitty Café Château, otra cafetería de la icónica gatita, pero esta vez en una versión mucho más grande y con más spots para disfrutar del delicioso menú y tomarte cientos de fotos.

Su apertura oficial será el próximo 5 de septiembre, pero hemos tenido oportunidad de conocerlo antes y aquí te contamos todo lo que podrás encontrar para que desde ahorita vayas haciendo tu reservación.

Este segundo café de Hello Kitty en México se encuentra en Plaza Catorce, Av. De la Paz 14, San Ángel. Además de reflejar con cada detalle la personalidad de nuestra querida Kitty, también involucra a sus amigos, como Chococat, Badtz Maru, Keroppi, entre otros personajes de Sanrio.

A diferencia del café que ya conocíamos, en este nuevo spot encontrarás hermosos jardines con un ventanal en el techo que te hará sentirte en un castillo, de ahí el nombre Château; flores decorando los arcos que enmarcan la arquitectura de este lugar, y hasta una fuente de Hello Kitty en el centro.

Además hay una zona de experiencias en donde podrás encontrar a Kitty con sus amigos y familia para tomarte muchas fotos; un espacio para eventos privados; una tienda de regalos, y hasta una ludoteca para que los más pequeños se diviertan.

Aquí podrás encontrar los clásicos platillos y bebidas que conocimos en el primer Hello Kitty Café, pero además nuevas propuestas al estilo campestre europeo, que la arquitectura y diseño de este lugar pretenden evocar, tales como English Muffins, Croque Madame y hasta un delicioso pollo al grill con trilogía de purés.

El menú de Hello Kitty Château incluye una larga lista de platillos tradicionales mexicanos, pero con un twist para hacerlos únicos y muy ad hoc con este lugar. También encontrarás una carta variada de cócteles sin alcohol y delicioso postres que no te querrás comer de lo bonitos que se ven, pero no te podrás resistir a su sabor después del primer bocado.

Te recomendamos ir haciendo tu reservación a través de OpenTable, el link lo encuentras en las redes sociales de Hello Kitty Café. También puedes llegar sin reservación, pero por ser el hot spot de novedad, quizá te encuentres con una larga fila y tengas que esperar mucho, o no puedas pasar el día que vayas por la cantidad de gente en espera.

Sin duda el mejor plan para inaugurar las salidas con amigos en septiembre.