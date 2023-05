Henry Cavill amó a la nueva Supergirl de ‘The Flash’

Estamos a contados días de que se estrene The Flash, la nueva película de DC Comics dirigida por el cineasta argentino Andrés Muschietti, la cual llegará a las salas de cine el próximo 15 de junio.

La cinta es protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen, y aunque las recientes polémicas y problemas en los que se ha metido el actor, los cuales lo han llevado a acumular una lista de procesos judiciales por delitos, no son algo menor a lo que no se le deba prestar atención; lo cierto es que como actor, Ezra hace un impecable trabajo en The Flash.

Pero The Flash va mucho más allá de la destacada actuación de su protagonista, la película se construye partiendo de una base sólida que es el guión, en el cual se pudo trabajar por más tiempo y a mayor profundidad debido a la pausa de la producción que se hizo por la pandemia, según nos contó la productora de la cinta, Bárbara Muschietti en conferencia de prensa.

La oportunidad de DC para poner orden en su multiverso

«La gente ya está familiarizada con el tema el multiverso, de pronto de volvió tendencia y salieron muchas películas al respecto. Pero esta me gustó porque es distinta, la concepción estética y visual es muy distinta a otras películas del multiverso.» expresó el director de la película.

Y es que si bien se volvió popular el tema de las líneas temporales paralelas, las versiones alternas. de la realidad y la posibilidad de tener a distintos actores interpretando al mismo personaje en la misma película, The Flash nos ofrece una propuesta diferente que se plantea a sí misma como la piedra angular para empezar a darle orden al universo de DC y constuír a partir de aquí una red de películas mejor entrelazadas.

Como ya vimos en los avances, The Flash traerá de vuelta a Michael Keaton y Ben Affleck como Batman, aprovechando la oportunidad de un multiverso. «Para mí fue un extraño sueño hecho realidad, nunca me imaginé que Keaton volvería como Batman y menos que yo sería el director de ese regreso» confesó Andy.

«Fue una apuesta, porque no sabíamos si Affleck y Keaton aceptarían estar en la película, pero lo logramos, y ellos tenían el mismo entusiasmo para volver.» explicó la productora, quien también es hermana de Andy.

Una oportunidad para Superman

Además de Flash y de Batman, tendremos otros cameos de los superhéroes de DC Comics, principalmente de Superman -aunque no será el único-. En la cinta se hace mención de lo importante que es Superman para salvar a la tierra, especialmente ante el General Zod, quien vuelve a ser interpretado por Michael Shannon.

Sin embargo, en esta línea del multiverso es Supergirl quien toma protagonismo. La heroína es interpretada por Sasha Calle, una actriz estadounidense con ascendencia colombiana que hace su primer gran papel con esta cinta y porta la S en el pecho como símbolo de esperanza.

«Todos sabemos que está basada en Flash Point, pero queríamos traer más sorpresas a la mesa. Quería desafiarlas expectativas y llegó Sasha, cuando llegó no hubo mucho que pensar. ‘Aquí hay fortaleza y vulnerabilidad que debo poner en pantalla’. Supergirl tiene una trama limitada porque no está durante toda la película, pero te dan ganas de verla más.» explicó el director.

Mientras que Sasha confesó su amor por el personaje y cómo fue bien recibido hasta por el mismo Henry Cavill. «Melissa Benoist (Supergirl en la serie) me escribió súper linda, tierna y dulce. Igual conocí a Henry Cavill, él vio la película y fue un amor la verdad, me dio un abrazo y me felicitó, dio que le encantó la película. Eso para mí significa mucho.»

Entonces podemos asumir que Cavill vio la película con el cast, ¿será que su historia con Superman aún no termina?

Mientras tanto podemos adelantarte que Sasha ha hecho un muy buen trabajo interpretando a Kara, y esperamos verla más adelante en futuras cintas de DC. «Yo soy un ejemplo de que nada es imposible. Los sueños no son imposibles y se puede realizar contra cualquier adversidad.» comentó la actriz en la misma conferencia de prensa.

¿De qué va The Flash?

Con tal de intentar salvar a su mamá, Barry le hace cara a las leyes del tiempo y el espacio, lo que termina desatando un multiverso que intentará solucionar. «El tronco emocional es lo que hace que funcione la peli. Todo parte a partir de la relación de Barry con su mamá. Es una película que tiene mucho corazón.» comentó la actriz Maribel Verdú, quien da vida a Nora Allen, la madre de Barry.