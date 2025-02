H&M x The White Lotus: Una Colección de Ensueño para Vacaciones de Lujo

Inspirada en el glamour y la sofisticación de unas vacaciones en un resort de ensueño, H&M presenta su nueva colección en colaboración con la icónica serie de HBO The White Lotus y la reconocida diseñadora de vestuario Alex Bovaird. Esta línea exclusiva de moda resort llega justo a tiempo para el esperado estreno de la tercera temporada de la serie y estará disponible a nivel global en tiendas seleccionadas de H&M y en hm.com a partir del 20 de febrero de 2025.

Conformada por 25 piezas, la colección captura la esencia de un estilo vacacional aspiracional con un aire cinematográfico. Colores vibrantes, estampados llamativos y siluetas de alto impacto se combinan en diseños versátiles, ideales tanto para un día de relajación junto a la piscina como para una noche inolvidable. Las prendas incluyen telas suaves y translúcidas adornadas con olanes flotantes, evocando la brisa veraniega, así como tejidos florales y prints con motivos de loto y elefantes, rindiendo homenaje al lujo exótico característico de la serie.

«Hacer una colección con The White Lotus de HBO es aprovechar un momento cultural real. Nos permitió crear una línea de moda resort glamurosa y de ensueño. Estamos vendiendo el sueño de unas vacaciones perfectas, donde la moda juega un papel clave para expresar nuevas facetas de la personalidad», comenta Ann-Sofie Johansson, Asesora Creativa en H&M.

Desde vestidos babydoll inspirados en los años 60 y piezas en crochet boho, hasta vestidos largos con toques románticos y sofisticados, la colección ofrece opciones para cada momento y estado de ánimo. Entre las piezas destacadas se encuentra un vestido largo de cuello alto con olanes, un caftán estampado en tonos naranjas y un elegante vestido halter en blanco y negro. Para las noches más especiales, las siluetas atrevidas incluyen vestidos fluidos con cortes estratégicos y trajes de baño con escotes profundos.

Los accesorios complementan a la perfección el espíritu vacacional: sombreros tejidos, bolsos de mano, collares con cuentas doradas y dijes de conchas evocan la sensación de haber encontrado un tesoro en un mercado local. Lentes de sol y sandalias completan los looks, listos para cualquier destino paradisiaco.

«Siempre decimos en el show: ‘Nada es demasiado para The White Lotus!’. Me atraen los patrones llamativos y las piezas lujosas y vaporosas. Me encanta que todas estas prendas puedan usarse desde la mañana hasta la noche, simplemente agregando algunos accesorios», explica Alex Bovaird, diseñadora de vestuario de la serie.

La colección H&M x The White Lotus promete convertirse en el guardarropa perfecto para las vacaciones de verano, capturando la esencia de un resort de lujo con el sello de la serie que ha redefinido el concepto de escapismo sofisticado. Disponible a partir del 20 de febrero de 2025 en tiendas seleccionadas de H&M y en hm.com.