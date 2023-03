Inspírate en el estilo de Ale Capetillo para usar blazer como toda una experta

Algunas veces planear el atuendo que llevaremos puede ser un dolor de cabeza. Abrimos nuestro clóset y aunque seguramente está repleto de ropa, no encontramos nada que nos convenza. Después de intentarlo por algo de tiempo, o nos iluminamos por el universo o terminamos con el outfit de siempre. Para que esto no te pase y siempre luzcas chic en cualquier evento, Ale Capetillo nos enseña a sacarle el mayor provecho a los blazers.

Tanto si vas a un evento de trabajo como si sólo saldrás a comer con amigos, el blazer puede convertirse en tu mejor amigo al momento de estilizar tus looks. Aunque todas conocemos el clásico saco negro formal, hay muchísimos tipos, cortes y colores. Además, los accesorios también determinarán el estilo que quieras llevar.

¿Cómo saber cuál blazer escoger?

La maravilla de los blazers es que por su forma base, son ideales para cualquier tipo de cuerpo. La forma y la estética se la darás según cómo lo vayas a estilizar.

De las primeras características en las que te debes fijar al comprar esta prenda es en el largo. Si eres una persona petite, te recomendamos que la longitud de alto no sea muy grande, pues esto puede acortar tu figura provocando que luzcas más pequeña. En su lugar, opta por los blazers de longitud media o corta, o en su defecto, un blazer largo pero del mismo color que la prenda que lleves en la parte inferior para hacerte ver más alta.

Otra cosa que te recomendamos notar es qué tan ajustado te queda cuando lo abotonas. Te debes sentir cómoda con el saco cerrado y libre de poder realizar cualquier movimiento. Aún si el corte del saco es ajustado, no te debe apretar, pues la silueta le dará la forma de la prenda y no qué tan apretado te quede. Por otro lado, también debes cuidar que los cortes holgados no te queden muy grandes o te harán perder por completo tu figura.

Siguiendo el ejemplo de Ale Capetillo

Puede que la palabra ‘blazer’ inmediatamente te haga pensar en un atuendo formal, sin embargo, esta prenda es bastante versátil. La puedes combinar a la perfección con jeans o falda midi y una playera de color liso. Para disminuir aún más la formalidad, busca uno que no tenga botones o si los tiene, que rompan con la seriedad de la prenda en color o forma.

En cuanto a atuendos formales también puedes aprovechar el blazer de diferentes maneras para romper un poco con el esquema de uniforme de oficina. Para ello prueba combinándolos con pantalones wide-leg que aunque mantienen la formalidad, son súper cómodos y elevan el atuendo. Esta prenda también queda bien para acompañar vestidos largos. Pero sii eres más atrevida, puedes usar el mismo blazer como vestido dependiendo de su longitud. Para darle forma sólo necesitarás un cinturón que marque tu silueta.