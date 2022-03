¡Nos flechó! Así fue la visita de Jared Leto a la CDMX

¡Jared Leto está en México! El actor de 50 años visitó nuestro país para asistir a la alfombra roja de ‘Morbius’, la próxima película de Sony Pictures que nos trae a la pantalla grande a uno de los personajes más icónicos del universo de Spider-Man.

Luciendo tan jovial como siempre, el actor se dio cita en la explanada de Plaza Carso alrededor de las 7:30 pm, con el Museo Soumaya de fondo y una pasarela abarrotada por fanáticos que entusiasmados esperaron por horas su llegada.

La llegada de Jared Leto

Desde temprano Jared no dudó en compartir en redes sociales la noticia de que ya estaba en México, subiendo una fotografía a sus historia de Instagram en donde se puede ver el Ángel de la Independencia desde las alturas.

La promoción de la película empezó desde temprano, pues el actor, acompañado de Adria Arjona, con quien comparte créditos en pantalla, ofreció un par de entrevistas a los medios.

Después ambos actores tuvieron tiempo para relajarse un rato, descansar y prepararse para una gran noche en donde se presentaría por primera vez en el mundo material exclusivo de ‘Morbius’. No dudamos que Jared se haya dado una vuelta para disfrutar de la deliciosa comida mexicana y los colores de la ciudad. Así que si viste a alguien muy parecido a él cerca de Reforma, ya sabes por qué.

El momento más fashion de la noche

Con un abrigo animal print de tigre, una blusa transparente negra -una de las prendas icónicas de su armario-, jeans negros y botines dorados, el ganador del Oscar apareció en la red carpet visiblemente emocionado de compartir la noche con sus fans mexicanos.

“¿¡Hola, cómo están!?”, saludó el actor en español ante una centena de personas que se dieron cita en el lugar para verlo de cerca, pedirle un autógrafo y, los que corrieron con más suerte, tomarse una foto con él.

Pese a que generalmente las red carpets son bastante rápidas, el actor se tomó el tiempo para firmar el mayor número de pósteres y mercancía que le estiraban los fans a su paso. Se tomó el tiempo para hablar con la prensa y tomarse varias fotos luciendo el estilo misterioso y también easy going tan particular que lo caracteriza.

“Aprendí muchísimo, quiero decir, realmente emprendí un viaje para traer a este personaje a la vida. Y cada vez que haces eso aprendes algo nuevo”, nos confesó Jared Leto cuando se acercó a la cámara de EstiloDF.

Confesó que está muy feliz de poder interpretar a Morbius, un personaje que transita entre las acciones de un héroe y un villano.

“Amo explorar esta línea delgada entre la bondad y la maldad. Creo que eso hace al personaje diferente, no exactamente un superhéroe, no exactamente un villano».

¿Aparecerá pronto al lado de Spider-Man?

El actor no descartó la idea de aparecer en pantalla al lado de Spider-Man en un futuro, pues cuando se le preguntó sobre el rumor que circuló respecto a que se tenía contemplada su aparición en ‘Spider-Man No Way Home’, Jared negó que fuera cierto, pero no cerró la posibilidad de que pudiera pasar más adelante. “Veamos qué pasa en un futuro”, contestó.

 Tampoco descartó la idea de interpretar a Morbius en una secuela en caso de que el estudio lo tenga considerado. “Ya veremos”, respondió. Una posibilidad bastante latente considerando que el actor se siente bastante feliz de interpretar a este antihéroe.

No es la primera vez que Jared se involucra en el mundo de los cómics. El actor cuenta con su trayectoria en DC Comics y ahora debuta en Marvel.

“Los dos son lugares increíbles que hacen un trabajo sensacional. Yo estoy muy feliz de ser parte de los dos y explorar un par de personajes diferentes. Estoy muy feliz de presentar a Morbius al mundo entero”.

Jared Leto trajo adelantos exclusivos de Morbius a México

Después de convivir con sus fans, ponerse un sombrero de charro y recibir dibujos de sus seguidores en la alfombra roja, varios asistentes, medios e invitados tuvieron oportunidad de ver 30 minutos de la película antes que nadie. Tiempo que bastó para dejar al público picado y con ganas de seguir viendo más de esta cinta que promete ser otro éxito de Sony Pictures.

Jared Leto desfila por la red carpet de #Morbius en la CDMX y nos roba el corazón 😍😍😍 pic.twitter.com/sNje04Omeu — EstiloDF (@EstiloDF) March 11, 2022

“Hola, ¿cómo estás?. Es todo lo que sé en español, muchas gracias”, saludó el actor en español en una de las salas de cine. “Estoy muy agradecido de que sea en México, un lugar que conozco y amo profundamente, más que nada porque la gente aquí está absolutamente loca, su pasión y energía simplemente son incomparables. Así que muchas gracias por su amor y apoyo”.

Adria Arjona también se robó nuestros corazones

La actriz puertorriqueña también se lució en la red carpet con un vestido negro de efecto vinilo que resaltó su buen gusto por la moda y su elegante estilo. Adria es una de las mujeres latinas que gracias a su talento y esfuerzo diario se ha ido abriendo paso en Hollywood.

“He trabajado muy duro para estar aquí, es algo que sí me lo creo. Lo que no me creo es que finalmente esté saliendo la película, siento que hemos esperado mucho tiempo para poder compartir esto con el público”.

Al lado de Salma Hayek, Adria es una de las pocas mujeres latinas que llega a Marvel, por lo que además de sentirse muy agradecida, espera que se siga abriendo la puerta a la diversidad en grandes franquicias de Hollywood.

“Espero que Salma y yo no seamos las únicas, que sigan abriendo las puertas y le den oportunidades, no solamente a actrices, sino también a actores latinos y a miembros de la comunidad LGBTQ+. Me encantaría ver más diversidad en Marvel”.

Adria pasó sus primeros años en México, por lo que es un país al que le tiene bastante cariño. “Me siento muy contenta de estar en el país en donde di mis primeros pasos y dije mis primeras palabras, presentando una película como lo es ‘Morbius’. Estoy súper orgullosa de estar aquí”.

Por último, nos platicó sobre su experiencia al trabajar con Jared: “Trabajar con Jared es increíble, es una persona muy dedicada y que se mete a full en los personajes. Pone el tono en el set y la verdad es que hace las cosas un poquito más fáciles para uno. Conocí a Jared cuando llegamos al set, pero después, mientras grabamos, sólo estaba el Dr. Michael Morbius, volví a ver a Jared hasta que terminamos”.

¡Se acerca el estreno!

Sin duda la visita de Jared Leto a México fue todo un éxito, ahora no podemos esperar para ver la película completa el próximo 30 de marzo. ¿Con quién vas a ir a verla?