Joyería permanente: Un accesorio para toda la vida

La joyería es una de las primeras cosas en las que pensamos cuando buscamos un símbolo tangible para representar algún momento importante en nuestra vida o alguna relación especial. Hay situaciones o personas que nos gustaría llevar con nosotros para toda la vida, pero quizá un tatuaje puede resultar algo intimidante o simplemente eso de las agujas no va contigo. Para eso está la joyería permanente.

Cuando lees que es algo que se suelda sobre tu muñeca puede resultar alarmante, pero no tienes nada de qué preocuparte. El proceso para llevar una de estas joyas es 100% sin dolor y sucede en menos de 10 minutos. Al ser algo tan rápido y sencillo, puede convertirse en la opción perfecta para un brazalete de amistad, familiar, de compromiso o simplemente la alternativa que necesitas para no olvidar tus joyas.

¿Cómo es el proceso?

Múltiples joyerías ofrecen este servicio que se ha vuelto tendencia en TikTok. Lo primero que tienes que hacer es acudir a una de ellas asegurándote de que cumpla con todas las medidas de seguridad.

Lo siguiente es elegir la cadena que te gustaría llevar en la muñeca. Algunos establecimientos también ofrecen colocar estas piezas en el tobillo o incluso en el cuello. A pesar de que hay diversos tipos y tamaños de cadena, se recomienda elegir uno delgado y discreto, ya que la idea es que lo lleves por un largo tiempo.

Una vez que decidiste qué cadena llevarás y si agregarás dijes o no a tu brazalete, el próximo paso es medir tu muñeca. Aunque es algo fácil, este paso es muy importante, pues el tamaño debe ser lo suficientemente ajustado para que no se salga de su sitio, pero no tanto para que no te moleste.

Y ahora sí, comienza la acción. La cadena se corta a la medida deseada y se sobrepone en tu muñeca para el paso final: soldarla. Para evitar cualquier accidente se coloca una protección entre la pulsera y tu muñeca con el fin de protegerte durante el proceso. En cuestión de minutos y con ayuda de herramientas especiales, el joyero realiza la soldadura sellando el brazalete a tu muñeca.

¿Qué más hay que saber sobre la joyería permanente?

Sabemos que la palabra permanente puede sonar imponente, pero te aseguramos que no hay nada que temer con esta nueva tendencia. La idea es que puedas llevar la pieza elegida por muchos años; para ello, normalmente el material que se elige es el oro de 14k. El oro es conocido por ser uno de los metales que muy rara vez producen alergias en la piel por el constante uso, por lo que es perfecto para esta técnica. Además no tendrás ningún problema al pasar por los aeropuertos.

Aunado a ello, al ser uno de los metales más preciosos, mantendrá un buen aspecto con el paso del tiempo y no deberás preocuparte por sus cuidados. Sin importar las actividades que desarrolles, cada que tomes un baño el agua y el jabón se encargarán de quitarle las impurezas. Sin embargo, si en algún momento decides que es momento de dejarlo ir, sólo necesitarás unas tijeras para removerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atelier VM | L’Essenziale (@atelier_vm)

Aunque puede sonar sencillo romper la cadena con tijeras, los expertos recomiendan que pidas ayuda al hacerlo para asegurarte de que el corte sea exactamente en donde se hizo la soldadura. Lo anterior se debe a que si en algún momento decides volver a usarlo, te sea posible acudir de nuevo a la joyería y no haya problema para volver a unirlo.