Khloé Kardashian aparece el corte más trend con flequillo

Tenemos que hablar del look con el que Khloé Kardashian ha decidido sorprendernos, no sin antes destacar que es una de las celbs mas influyentes en cuestión de estilos, pues no teme a lucir looks atrevidos y explorar la mejor versión de su melena, y esta vez optó una de las mejores opciones entre cortes para rejuvenecer su rostro y que va perfecto con cualquier edad que apueste por el.

Un sexy mini bob de forma redonda en color rubio es el nuevo look que la empresaria ha seleccionado. Un largo que favorece a la gran mayoría de rostros, pero es ideal para rostros pequeños, con facciones pequeñas que posiblemente una melena larga opaque un poco.

Khloé resaltó el look agregando la tendencia del flequillo de cortina, un toque completamente favorecedor para tu rostro, pues adema de ser rejuvenecedor, sofistica la melena bob. Un corte muy fácil de peinar y el cual brinda la oportunidad a tu pelo de lucirlo súper sano.

Este look que en definitiva aporta mucho carácter, estilo y quizás un poco de aire francés, ideal para salir de tu melena clásica.