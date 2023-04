La colección de Sailor Moon que no sabías que necesitabas

Para que sigas luchando por el amor y la justicia como las sailor scouts, Loly In The Sky lanzó una colección completa inspirada en Sailor Moon. Ya sea que seas fan de este personaje o no, estamos seguras de que amarás todas las piezas que la conforman.

Sailor Moon es una de las caricaturas que a pesar de que se estrenó hace más de 30 años, sigue siendo muy popular. Con el estreno de la nueva versión: Sailor Moon Crystal en 2014 y con su llegada a Netflix, lo único que ha hecho es aumentar de seguidores.

Tanto la historia creada por Naoko Takeuchi, como los atuendos de los personajes, han sido una gran inspiración para artistas de todos los ámbitos. Y aunque ya varias marcas han sacado productos inspirados en esta guerrera lunar, la manera en la que Loly In The Sky incorpora los elementos representativos de esta serie es única.

Loly In The Sky X Sailor Moon

La colección está compuesta por 7 piezas diferentes y tiene de todo. Aunque la marca es especialista en zapatos, los accesorios que forman parte de este lanzamiento son simplemente adorables.

En cuanto los veas querrás caminar todo el tiempo con cualquiera de los dos pares de tenis en tonos rosa y gris, que además están decorados con ilustraciones de la galaxia. Y si tu estilo es más edgy, las botas son algo que sí o sí debes tener en tu clóset. El tacón y el cierre tienen detalles sutiles y elegantes característicos de Sailor Moon.

Si ya te enamoraste de algún par, espera a ver la chamarra negra que en la parte trasera tiene detalles dorados de cada una de las sailor scouts. Y para agregarle un toque tierno, en el cuello tiene bordado de la típica media luna.

El toque final se lo darás a tu outfit con los accesorios que simplemente son divinos. Si tu estilo es más rockero, te encantará la bolsa negra tipo maletín. Tiene el tamaño perfecto para guardar lo que necesites y los detalles son de otro nivel.

Por otro lado, si quieres algo que represente tu carácter sweet, en cualquiera de las dos carteras encontrarás lo que estás buscando. Ambas son de un tono rosa pastel y los detalles y las ilustraciones sin duda te recordarán a Serena.