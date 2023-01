La impactante colección de Schiaparelli Haute Couture

Comienza la semana de la Alta Costura y el desfile de Schiaparelli nos ha dejado a todos con la boca abierta. El director creativo de la marca, Daniel Roseberry, se ha puesto un gran reto para esta colección primavera-verano 2023, pues ha querido salir de su zona de confort probando nuevas siluetas y técnicas.

El diseñador se ha inspirado en la Divina Comedia para transmitir el proceso creativo por el cual pasó, haciendo alusión al inferno, purgatorio y paraíso que se mencionan y aferrándose a su propia motivación.

«Uno no puede existir sin los otros. Es un recordatorio de que no hay tal cosa como el cielo sin el infierno; no hay alegría sin dolor; no hay éxtasis de la creación sin la tortura de la duda. Mi oración personal es que siempre recuerde eso, que en mis días más difíciles, cuando la inspiración simplemente no venga, recuerde que ninguna ascensión al cielo es posible sin primero un viaje a los fuegos y el miedo que viene con él».

Para coronar su colección, Roseberry diseñó tres vestidos en donde exaltó el talento y el trabajo de los artesanos para formar con hule espuma y otros materiales la cabeza de un león, un lobo y un leopardo, que en la Divina Comedia representan la lujuria, la soberbia y la avaricia.

La silueta de reloj de arena está de regreso

Además de los símbolos directos presentados en el desfile, en esta colección de Schiaparelli también podemos ver claramente cómo la silueta de reloj de arena está de regreso. El traje sastre jugó un gran papel en esta pasarela, en donde vimos blazers con hombros anchos y con mangas y bustos que caen en la cintura para destacar la silueta de reloj de arena.

Esta característica la volvimos a ver en los vestidos de noche, que destacaron por el surrealismo impregnado en cada uno de sus diseños, desde los atuendos a dos piezas en donde el satén y el terciopelo fueron los textiles más vistos, hasta los vestidos completos enmarcados por estolas rígidas que llegan hasta el suelo.

Los invitados también dieron de qué hablar

Como cualquier desfile de Schiaparelli, el look que eligen los invitados es casi tan importante como los diseños que se ven en la pasarela, y en esta ocasión fueron dos las celebridades que lograron destacar robándose el reflector: Kylie Jenner y Doja Cat.

La primera decidió llevar precisamente uno de los diseños de la colección, el del león, desatando polémica, pero también captando todos los flashes, pues no podemos negar que portó el diseño con estilo y elegancia. Además de un beauty look y un peinado totalmente acertados.

Por su parte, Doja Cat impactó con un total look rojo. Y cuando decimos total look, lo decimos en serio, pues la cantante optó por un body print además de la ropa, para no dejar ni un espacio que no fuera rojo. Lo más impactante de su look fueron los 30 mil cristales Swarovski distribuidos en su cuerpo, lo que le daba el toque futurista y surreal.