‘La Niñera’ está de regreso y ¡no podemos con la emoción!

Antes de Gossip Girl y Sex and the City, había una serie imperdible para todos los amantes de las sitcom y de la moda. Se trata de The Nanny, o mejor conocida por su nombre en español como “La Niñera”.

Un clásico imperdible de principios de los noventa que no solo nos presentaba situaciones entretenidas que atravesaba Fran Fine, una vendedora de cosméticos que consigue trabajo como niñera de una familia rica; sino que además era LA principal fuente de inspiración y de tendencias de la moda. Incluso hoy en día conviene darse una vuelta por alguno de sus 146 episodios para recibir una buena dosis de inspiración y de clases de estilo para vestir.

Protagonizada por Fran Drescher, quien da vida a la simpática y ocurrente Fran Fine, la serie se empezó a emitir en noviembre de 1993 a través de la cadena CBS, y de inmediato conquistó al público.

Más tarde la serie estadounidense llegó a Latinoamérica, en donde logró incluso más éxito, tanto que sus episodios se siguieron transmitiendo muchos años después de la última emisión de su capítulo en su país de origen, en 1999.

¡’La Niñera’ está de regreso!

Aunque nunca se olvidó una serie tan clásica con un personaje tan icónico, poco a poco se dejó de hablar de ella y pasó a la lista de oldies que solo puedes volver a ver por pedacitos en YouTube o si compras la serie.

Por fortuna eso está a punto de cambiar, pues HBO Max es consciente del cariño que le tenemos a esta serie, así como el potencial que tiene para impactar y enganchar a las nuevas generaciones. Es por eso que ha anunciado que “La niñera” estará de regreso, esta vez en el servicio de streaming a partir del 14 de diciembre. ¡Emoción al mil!

Aún se desconoce si la serie estará disponible con el doblaje en español, o solamente se podrá ver en inglés con subtítulos. Tampoco sabemos si estarán disponibles las 6 temporadas completas a partir de la misma fecha o se irán estrenando poco a poco.

De momento solo podemos estar emocionados por ver de nuevo a Fran adaptándose a su nueva vida en Nueva York como niñera de Maggie, Brighton y Grace, los tres hijos de millonario productor británico de teatro, Maxwell Sheffield.

Sin duda su regreso traerá de vuelta tendencias de los 90 que empezaremos a ver en el street style este 2023. ¿Tú qué opinas?