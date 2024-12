Las 10 actividades imperdibles en la Ciudad de México para celebrar la Navidad

La Ciudad de México se convierte en un escenario mágico durante diciembre con una gran variedad de actividades para disfrutar con amigos y familia. Desde tradiciones clásicas hasta innovadoras experiencias, aquí te dejamos una lista de las 10 actividades más destacadas para celebrar la Navidad en la capital.

1. El Cascanueces en el Auditorio Nacional

Un clásico navideño que no puede faltar. La Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes presentarán El Cascanueces, un ballet lleno de magia y fantasía. Este año, con una renovada escenografía, vestuario y música de Tchaikovsky, podrás vivir el maravilloso viaje de Clara en el mágico reino del Hada de Azúcar. Las funciones se realizarán del 17 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional.

2. Un viaje de sueños con la Filarmónica de las Artes

Si prefieres una versión diferente de El Cascanueces, no te pierdas la propuesta de la Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes. Bajo la dirección de Enrique Abraham Vélez Godoy, esta puesta en escena te sumergirá en un mundo de color y magia, con una coreografía fresca que celebra los valores de la Navidad. Las funciones se llevarán a cabo en el Centro Universitario Cultural del 5 de diciembre al 12 de enero.

3. Ciclo «Luces de Invierno» en el Cenart

Del 1 al 15 de diciembre, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) ofrece un ciclo de conciertos navideños. Con presentaciones como México en Navidad y Navidad Jazz, este ciclo promete llenar de música y alegría las festividades. Además, podrás disfrutar de conciertos gratuitos y otros con entrada accesible, como el Concierto de Navidad. Selecciones del Mesías.

4. Actividades artísticas del INBAL en diciembre

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) ofrece una programación variada para todos los gustos, desde conciertos de música clásica y coros navideños hasta exposiciones. No te pierdas el Mercadito Literario de Invierno en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia el 7 y 13 de diciembre o la exposición Natividad. Tiempo de celebración, que te transportará a la Navidad del Siglo XVII a partir del 10 de diciembre en el Museo Nacional de San Carlos.

5. Christmas in The Park en Six Flags México

Six Flags México se transforma en un mundo invernal con su evento Christmas in The Park. Desde desfiles iluminados hasta espectáculos de drones, el parque ofrece una experiencia navideña única. Además, este año será completamente cashless, lo que hace que las compras sean rápidas y seguras. Visítalo hasta el 19 de enero para disfrutar de la magia navideña con tus personajes favoritos.

6. Expo Nochebuena 2024 en Xochimilco

Xochimilco se llena de color con la Expo Nochebuena 2024, un evento que celebra la flor más representativa de la Navidad. Desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre, podrás adquirir diversas variedades de nochebuena, así como plantas y adornos navideños en lugares como el Jardín del Arte y el Mercado de Plantas. Es el destino ideal para decorar tu hogar con flores frescas y tradicionales.

7. Café y Chocolate Fest Navideño

En el Palacio de la Autonomía de la UNAM, el 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo el Café y Chocolate Fest, un evento gratuito donde podrás disfrutar de las mejores bebidas calientes de la temporada. Además, habrá talleres, catas, y actividades para los más pequeños, como piñatas y villancicos. Una excelente opción para los amantes del chocolate y el café.

8. Feria Internacional de la Piñata en Acolman

Desde el 19 hasta el 22 de diciembre, Acolman, en el Estado de México, celebra la Feria Internacional de la Piñata. En este evento podrás encontrar piñatas tradicionales, conciertos, y actividades culturales, como el Carnaval de Cuanalán. Con Colombia como invitado especial, esta feria es ideal para quienes buscan una piñata para sus posadas o para llevarse un pedazo de la tradición mexicana.

9. Zócalo Iluminado

El Zócalo de la Ciudad de México se viste de gala con su tradicional alumbrado navideño. Cada año, las fachadas de los edificios circundantes se decoran con luces y figuras alusivas a la Navidad, como piñatas y flores de nochebuena. Este espectáculo visual es gratuito y se puede disfrutar todas las noches de diciembre, convirtiéndose en una tradición que atrae a miles de turistas y locales.

10. Pista de Hielo en el Four Seasons

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la pista de hielo en la terraza del hotel Four Seasons es el lugar ideal. Desde el 5 de diciembre, podrás patinar mientras disfrutas de una vista espectacular. Con boletos que incluyen acceso ilimitado y beneficios adicionales en el hotel, esta actividad se convierte en una opción perfecta para un plan navideño único en la ciudad.