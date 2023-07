Las alpargatas perfectas para el verano las lleva Ale Capetillo

Es innegable que Ale Capetillo se ha convertido casi de manera natural en una de las it girls con más estilo de México. Sus outfits, en los que predomina la inspiración boho chic, son perfectos para llevar en el día a día sin dejar el buen gusto de lado.

En esta ocasión han sido sus alpargatas las protagonistas de su atuendo. Y es que Ale lleva los zapatos más chic del verano. Se trata de las alpargatas con plataforma.

Las plataformas son lo de hoy

Este verano, el modelo se lleva con plataforma de media a alta, además de adornos con tejidos naturales de estilo náutico que definitivamente nos remiten a la playa, el destino perfecto para estos días de calor.

Y aunque este 2023 podremos ver modelos con cut off en la parte de adelante, los más destacados son aquellos que son cerrados, pero juegan con el diseño de color para marcar la diferencia en la punta.

¿Cómo llevar las alpargatas este verano?

El negro y azul marino son tonos perfectos para llevar estas alpargatas de verano a cualquier lugar, tanto en los eventos casuales como en las cenas más formales, lo cual es todo un plus considerando que estos zapatos, además de mantener tus pies frescos durante estos días de calor, son súper fáciles de usar.

Si quieres armar un look mucho más fresco te recomendamos optar por colores claros; el blanco es una apuesta segura, pero también puedes probar con unos verde pistache para un look más white academy, o unos rojos para un outfit mas pin up.



Lo mejor de estas alpargatas de verano es que las puedes combinar con vestidos, faldas, shorts y hasta jeans de corte recto, lo que los convierte en un must have en esta temporada.