Las siluetas de los 70s están de regreso en los lentes

Tarde o temprano todas las modas regresan. Con pequeñas modificaciones, pero regresan. Éste es el caso de las siluetas que llevaban los lentes de los años 70. Seguramente ya has visto más de un modelito en las series fashionistas del momento, como Emily in Paris.

Ahora tú también puedes lucir súper chic y en tendencia agregando a tu look del día este sofisticado accesorio, ya sea en lentes de sol o con graduación. Aquí te decimos cómo lograrlo sin quedar como fashion victim en el intento.

¿Qué caracteriza a los lentes de esta época?

Los pantalones de tiro alto y las hileras de botones son dos distintivos de los looks de los años 70s, al igual que los aclamados lentes de sol de aquella época. De hecho, fue este accesorio el que diferenciaba principalmente a esta generación.

Los lentes de esa época se distinguieron de los demás gracias a su gran tamaño, con armazones anchos y de colores que representaban la época de liberación. Circulares, cuadrados y hasta triangulares, se exploró casi cualquier forma geométrica, pero siempre en tamaño XXL, de esos lentes que te tapan casi la mitad del rostro.

El funk y la música disco fueron la principal fuente de inspiración para estos diseños de lentes de sol, que llevan el reflector incluido y no pasan desapercibidos.

Nuestros favoritos

El año pasado GrandVision lanzó la marca UNOFFICIAL, una firma de lentes que pretende servir como herramienta de autoexpresión para proyectar nuestra personalidad única e inigualable a través de la combinación de sus diseños. Recientemente han lanzado la colección “Catch Me on the Flip Side”, la cual se compone de 6 modelos inspirados en el mood disco característico de los años 70s.

Esta colección cuenta con un par de lentes de sol (la silueta Dancing Queen para mujer, y Boogie Night para hombre) y varios armazones (Funky Soul y Night Diva para mujer, Saturday Night Fever y disco King para hombre) que te harán sacar tu lado más atrevido y groovie sin perder un toque contemporáneo. Son siluetas grandes, llamativas, brillantes, retro y súper glamurosas.

Sin duda la silueta Funky Soul ya entra en nuestro top de lentes de sol favoritos de este 2022. Ideales para combinarlos con los abrigos y gabardinas de esta temporada invernal.

¿Cómo combinar los lentes de los 70s?

Los lentes vintage de los años 70s se llevan como pieza statement, así que evita llevar accesorios llamativos cuando los uses. No aretes y no collares, y si decides llevarlos asegúrate de que sean pequeños y delgados para crear armonía.

Las blusas y abrigos con cuello V serán ideales para generar armonía y lucir los lentes de sol en el pedestal de tu rostro.