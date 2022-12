Las sombras de ojos que debes llevar estas fiestas decembrinas

Las fiestas de Navidad están por llegar y con ello todas las tendencias de sombras para los ojos que se apoderarán de esta temporada y es que nos encanta saber que este año el maquillaje de ojos definitivamente llevará una actitud muy atrevida y con mucho estilo.

Para nuestras fiestas no hay nada que emocione más que hacernos beauty looks originales y llamativos para deslumbrar y acaparar las miradas de todos, porque si bien desde mucho tiempo el maquillaje de ojos fue nuestro aliado, rescatando nuestros looks con cubrebocas, esta temporada también se vale conservar la mirada como único protagonista.

Así es que si ya estás en busca de ideas de maquillaje de ojos toma inspiración de las tendencias que enlistamos a continuación: ¡te encantarán!

Glitter

Las sombras con brillo serán tus aliadas esta temporada. Una tendencia que se resume en llevar la atención a tus ojos con mucho brillo en su totalidad.. Entre los colores más habituales, está el plata y el dorado, pero puedes atreverte también con colores más intensos ¡No pasarás desapercibida!

Estampado

Un delineado estampado es de las mejores opciones para lograr un maquillaje de ojos de impacto. Echa a volar tu creatividad con un look como este, en forma de estrellas, esferas ¡o como se te ocurra! Aquí la clave es dejarte llevar por diseños y formas a manera de delineado o con detalles sutiles para complementar tu look.

Cat Eye

Fue durante la semana de la moda que comenzamos a ver cómo este delineado tomaba mucha fuerza. Aprovecha este fin de año para hacer tuya la tendencia cat eye y súmala a tus makeup looks más atrevidos.

Con piedras

Si se trata de llevar un look llamativo durante estas fiestas decembrinas, sin duda las aplicaciones brillantes tipo gemas son la adición perfecta para elevar el aspecto de tu maquillaje de ojos. Las piedras blancas y coloridas son las aplicaciones más bonitas para destacar tu mirada.