Las tendencias de moda para ellos este verano

Atención, porque en esta nota te vamos a decir cuáles son las tendencias más hot para que armes outfits súper chic este verano. ¿Listo?

A la hora de cambiar de estación es normal que queramos renovar nuestro guardarropa para lucir frescos y en el mood de la temporada. Es por eso que hemos recopilado las principales tendencias directo de la pasarela para que puedas adoptarlas en tu guardarropa.

Bermudas

Con las altas temperaturas, ¿a quién no se le antoja andar en bermudas todo el rato? Pues ahora es tu momento. Las bermudas este verano se llevan con calcetas y zapatos de vestir.

Busca los modelos en tela de vestir y colores más sobrios. Si prefieres un estampado, que sea discreto y no esté sobrecargado, así podrás diferenciar el look de ciudad del look de playa.

Faldas

Otras piezas que están conquistando el street style desde hace dos años son las faldas para hombre. Este 2023 ya se llevan de la manera más natural y sin causar tanto revuelo, pues las hemos visto tanto que ya no deberían de ser un tema de polémica.

Se llevan al estilo escocés, por debajo de la rodilla, rectas y con pequeñas aberturas en la parte de abajo para que el caminar sea más cómodo. La opción más acertada es llevarlas al igual que las bermudas, con calcetas y zapatos de vestir.

Sacos y camisas oversized

Este verano nada va ajustado, pues queremos que las telas y las siluetas se vean libres y dinámicas al caminar, además de buscar siempre la comodidad, por lo que los cuellos abotonados hasta arriba y las mangas ajustadas pueden descansar toda esta temporada.

Las camisas van bien planchadas y desfajadas para crear una silueta más orgánica al llevarse con faldas o bermudas. Así lograremos un look edgy elegante, perfecto para el día a día en la gran ciudad.

¿Te atreves a unirte a estas tendencias?