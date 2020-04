El home office aumentó en 28% la productividad en las empresas de México

¿Quiúbole, no que el home office no funciona? Entre todo lo negativo que ha surgido con la pandemia, sin duda hay muchas cosas positivas que vale la pena resaltar, y ésta es mi favorita, pues es una cachetada con guante blanco al sistema laboral del mundo, en especial para las empresas mexicanas que aún no apuestan por tener al personal trabajando de manera remota algunos días de la semana.

La Confederación Patronal de la República Mexicana informó que los trabajadores aumentaron su nivel de productividad en 28% trabajando desde casa. La directora de la Comisión de Movilidad de la Coparmex, Maite Ramos, aseguró que en traslados de la casa a la oficina son hasta 5 horas, razón primordial por la que los empleados pierden tiempo crucial de producción.

“Debemos quitarnos el miedo de tener al empleado laborando desde lugares remotos, estableciendo las reglas y expectativas desde el principio, así como manteniendo una comunicación constante a través de diferentes plataformas que hoy en día la tecnología nos ofrece”, señaló.

La directora también indicó que el home office es una gran estrategia para reducir niveles de contaminación, especialmente en la CDMX. Además los tiempos de traslado disminuirían para las personas que tengan que desplazarse a sus oficinas. La Coparmex recomienda el trabajo desde casa de 1 a 2 días a la semana.

Por supuesto sabemos que no todos los empleos se pueden hacer de manera remota, pero los que se pueden realizar desde casa de vez en cuando sería una nueva manera de generar grandes resultados dentro de una empresa y de paso cuidar el medio ambiente del país, ¿tú qué opinas?