¡Lo mejor del vino está en Cuna de Tierra!

Ubicado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la Independencia, hay un lugar muy especial: Cuna de Tierra.

Fundados en los años 80 por Don Juan Manchón y Don Ignacio Vega, quienes comenzaron a plantar vides en este lugar, estos viñedos guanajuatenses que enmarcan el pueblo de Dolores han visto pasar momentos históricos muy importantes. En 1810, el virrey Venegas envió a un grupo de soldados a quemar y arrancar las vides cultivadas por el cura Hidalgo al enterarse que estaba conspirando a favor de la Independencia, lo que detonó el inicio de la lucha armada y el Grito de Dolores. Dos siglos después, en esas mismas tierras se funda Cuna de Tierra.

Como el ave fénix que renació de las cenizas, la Bodega Cuna de Tierra inició su historia cuando se plantaron las primeras vides. Diseñado por los arquitectos Ignacio Urquiza Seoane y Bernardo Quinzaños Oria, del Centro de Colaboración Arquitectónica (CCA), explora la relación entre el desarrollo del vino y el sitio, lo cual hará vibrar tus sentidos.

Los vinos de Cuna de Tierra han sido acreedores a diferentes premios como Mejor Proyecto Industrial en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México; Iconos del Diseño Mexicano por la revista Architectural Digest, y medalla de plata en la XIII Bienal de Arquitectura Mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Llévame Dolores Hidalgo (@llevamemap)

Así que indudablemente experimentarás con sabores auténticos e inigualables con diferentes variedades de uva gracias a su bodega boutique con más de 40 hectáreas plantadas con 18 varietales. Se siguen introduciendo nuevas variedades de uva, entre las que destacan portuguesas, italianas y francesas, con la intención de evaluar aquellas que se adapten mejor al terroir. La crianza se lleva a cabo entre seis y 24 meses en barricas de roble francés, húngaro y americano que se renuevan cada 3 o 4 años. ¡Los de Cuna de Tierra son vinos de guarda de alta gama, ideales para formar tu propia cava!

Además el viñedo cuenta con una oferta gastronómica de excelencia a cargo del chef Ricardo Luna, quien deleita a los comensales con platillos artesanales estacionales con muchos ingredientes propios (aceite de olivo, langostinos de agua dulce, cordero, especias, verduras frutas y pan) y locales que satisfacen de manera exitosa hasta los más exigentes paladares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cuna de Tierra (@cunadetierra)

Un hermoso lugar que ofrece experiencias divertidas y únicas a sus visitantes; además de tours guiados y personalizados, ofrece otras actividades como Wine Maker, Clase de Cocina y hasta encuentros románticos.

Cada año, Cuna de Tierra realiza eventos únicos que no te puedes perder, como el Festival de Jazz, Born to be Wine y la Fiesta de la Vendimia.

Cuna de Tierra busca compartir la pasión y el cariño por la vitivinicultura en la tierra que vio nacer nuestra Independencia y su gente. ¡No dejes de vivir esta cuna de tantas historias!