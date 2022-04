Lo que sabemos de la precuela de ‘Los juegos del hambre’

Una de las sagas más intensas que ha logrado atrapar a millones de cinéfilos, dirigida por Francis Lawrence, narra cómo la nación de Panem obliga a cada uno de sus 12 distritos a enviar a un hombre y una mujer, jóvenes, para competir en Los juegos del hambre.

Y a pesar de que su último filme fue en 2015, esta magnífica saga tendrá una precuela, la cual presentó su tráiler oficial, que estará disponible en mayo de este año; también se reveló que llegará a los cines el 17 de noviembre de 2023.

Del mismo modo, se dio un adelanto de la historia que narrará la nueva cinta que lleva por nombre The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, misma que mostrará a Coriolanus Snow, de 18 años, antes de que se convirtiera en presidente de Panem, en donde es seleccionado para ser un mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12.

Sobre el reparto, parece ser que a la producción de esta franquicia cinematográfica, que recaudó alrededor de 3 mil millones de dólares, le gusta seguir haciéndola de emoción, pues aún no se ha confirmado quiénes serán parte del nuevo elenco, o si personajes como los de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, entre otros, saldrán en este esperado estreno.