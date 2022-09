Los looks más chics para celebrar a México este 15 de septiembre

¡Se acercan las fiestas patrias! Y estamos seguras que quieres lucir espectacular y llevar un outfit que no sólo sea increíble y en tendencia, sino también alusivo a la celebración.

Y es que si bien los colores tradicionales para vestir este día son el verde, blanco y rojo, no es necesario que uses estos colores o las tradicionales faldas largas y rebozos; para tu outfit del 15 de septiembre, en realidad, puedes innovar con prendas que ya tienes en tu clóset.

Por eso te traemos unas ideas para sacar tu lado más fashionista y darle un toque muy mexicano a tus looks de la temporada y que sea cual sea el plan que tengas, luzcas un outfit perfecto para celebrar las fiestas patrias.

VESTIDO TRICOLOR

Este vestido es perfecto para festejar el 15 de septiembre, su corte es ideal para los últimos días del verano en los que ya comienzan a sentirse un poco de frío. Combínalo con unas sandalias blancas y completa el look con un bolso como éste. éste. ¡Inspiración Frida Kahlo!

ESTAMPADO FLORAL

Las blusas tejidas, y bordadas son un distintivo de algunas prendas típicas de nuestro país. Si te gusta el folclor entonces estos looks son perfectos para ti. Ya que son llamativas por si solas, no necesitas nada más que combinarlas con unos jeans y tu look será ideal para esta fecha.

OLANES

No hay nada más mexicano que los olanes y las blusas llamativas, tanto en accesorios como en prendas. Esta blusa con diferentes colores es súper versátil, lo puedes usar con unos skinny jeans negros. El color es muy ad hoc a la celebración y el contraste de colores lo hace muy sofisticado y trendy. Recuerda agregar collares y pulseras ¡Perfecto para dar el grito con estilo!

JACKET MEXICANA

Este outfit para 15 de septiembre se basa en la mezclilla, ¿quién no tiene unos jeans en su closet? Usa tu pantalón de mezclilla favorito con una camisa blanca, puedes elegir el color que más te guste, rosa mexicano, verde o hasta amarillo, agrega el toque mexicano y ponte una jacket llamativa y de colores que dará el toque perfecto; en cuanto a la bolsa, no temas en elegir la más colorida de tu colección.