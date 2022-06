¡Los looks pride más increíbles de los famosos!

Luego de dos años de no haberse realizado la marcha por pandemia, varias celebridades se presentaron en la tan esperada marcha del Orgullo. Fue Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la CDMX) quien dio el banderazo de salida de la marcha en el Ángel de la Independencia.

En esta ocasión hubo muchos famosos que además de apoyar el orgullo LGBTTTIQ+ y vivir la experiencia arriba de algunos carros alegóricos que recorrieron Paseo de la Reforma, lucieron y mostraron outfits increíbles.

A través de sus redes sociales los famosos expresaron su apoyo y cómo fueron vestidos a este evento, sin duda un desfile de lo más colorido. ¿Cuál es tu favorito?

Danna Paola

«AMOR ES AMOR WOOOWWWWW QUE LOCURA!! uffff gracias a todes por compartir su energía y llenar mi corazón!! LXS AMOOOOOOOO!!!! VIVA EL AMOR, LA DIVERSIDAD, IGUALDAD , EQUIDAD Y RESPETO SIEMPRE!»

Regina Blandón

«¡Que viva el orgullo y la que soporte! Orita nos vemos en el Zócalo»

Leon Leiden

«PRIDE 2022 Nos vemos a las 19:40 en el ZÓCALO para un show súper especial»

Lura G

«Amor es Amor … y PUNTO»

Sofía Castro

«LOVE IS NEVER WRONG AND LOVE HAS NO GENDER»

Christian Chávez

«Happy pride !!!!!»