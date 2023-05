Los mejores looks del after party de la MET Gala 2023

La MET Gala de este año nos dejó claro que el blanco y negro no tienen por qué ser aburridos. Al contrario, con estos dos colores se pueden armar un sinfín de looks para cualquier estilo, desde el romántico mini dress que llevó Jennie, hasta el rock glam look que lució Billie Eilish, pasando por el bohemio vestido de Elle Fanning.

Las camelias, los listones y el tul fueron algunas de las telas protagónicas de la red carpet, pues los invitados se guardaron looks más reveladores para el after party, el cual también estuvo lleno de outfits que difícilmente llevarías a cualquier otro evento. Algo que caracteriza a esta Gala.

El after party de la MET Gala se caracterizó por contar con vestidos reveladores en negro, con diseños que priorizaron las transparencias y los escotes. Como el look de Kendall, uno de los más reveladores de la noche, el cual fue una recreación tributo por parte de Nensi Dojaka, de uno de los diseños más icónicos de Karl Lagerfeld.

Parece que lo sacó de archivo, ¿no?, pero en realidad fue una muy buena recreación que, aunque estamos conscientes de que el diseño levanta comentarios contradictorios, ya que o te gusta o lo odias, sí fue uno de los que más llamó la atención en el after party.

Por otra parte, Penélope Cruz, una de las coanfitrionas de la noche, optó por transparencias, pero en un diseño mucho más romántico y clásico que nos recuerda más la esencia de Chanel.

Los mini dresses también fueron la sensación del after party, sobre todo para la generación Z, como Olivia Rodrigo, quien optó por las lentejuelas, o Jenna Ortega, quien también llevó transparencias y un corset que amamos. Y como la edad son sólo números, nuestra nueva Barbie, Margot Robbie, también se unió a esta tendencia de mini vestidos.

La sastrería también fue protagonista

Otras celebridades decidieron ir con un look más clásico y elegante, tal como JLo, Kylie Jenner o la propia Cara Delevigne, quien además era gran amiga del diseñador y sorprendió a todos con un look hecho a la medida y especialmente para el evento, por parte de la firma de Karl.

Sporty chic para la fiesta

Dua Lipa optó por un outfit deportivo y elegante al mismo tiempo, el equilibrio perfecto para una salida de antro con amigos, pero patrocinado por la MET Gala. Un look que estilizó muy bien con accesorios Chanel y perlas.

Por su parte, Billie Eilish dejó el glamour de lado para llevar un look que nos recuerda a su etapa más comfy, con una bomber jacket y hasta gorra.

Quien también decidió ir en pants y tank top fue Irina Shayk, quien elevó el outfit con joyas de Ana Khouri jewellery y botas Jimmy Choo X Timberland.

El blanco también tuvo presencia

Aunque fueron menos, algunas celebridades optaron por llevar el blanco como protagonista. Y si Riri lo lleva, entonces es seguro que será todo un éxito.