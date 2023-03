¡Los pantalones metálicos están de vuelta!

El 2023 nos ha sorprendido con las tendencias en pantalones al rescatar cortes que se habían dejado de lado por algunos años como los skinny jeans. Para esta primavera, la moda de los 80 tiene su comeback con los pantalones metálicos, así que si aún tienes algunos guardados es momento de desempolvarlos, y si no, corre por unos.

La textura metalizada es algo que destaca por naturaleza, por lo que es ideal para elevar tus looks del día a día. Aunque generalmente este tipo de prendas se utiliza en las salidas de noche, también pueden ser la pieza ideal para conseguir ese toque extra de glamour en tus atuendos diurnos, el secreto está en saber combinarlas.

Pantalones metálicos para toda ocasión

Una pieza tan llamativa como este tipo de pantalones sin duda puede direccionar la intención de tu outfit. Sin embargo, en esta ocasión los accesorios y el resto de las prendas complementarias son fundamentales para pasar de un conjunto disco, a uno perfecto para un día de oficina, o simplemente un look casual para salir con amigas.

Lo mejor es combinarla con prendas en colores neutros que no tengan textura, de esta manera suavizarás el brillo metálico de los pantalones, pero seguirás manteniendo un estilo moderno. Además, la forma del pantalón te ayudará a definir tu estilo.

Con este tipo de piezas, los accesorios te ayudarán mucho para resaltar la estética que estás buscando. Los tenis blancos serán ideales si lo que buscas es un atuendo relajado. Por otro lado, para un evento formal puedes emparejar este tipo de pantalones con unos zapatos de tacón elegante en color negro o nude.

Si quieres enfatizar más el estilo, una blazer será tu mejor amigo para resaltar autoridad en la oficina. Y si quieres una vibra más casual, una chaqueta de mezclilla o de piel será ideal para combinar con estos pantalones.

El pop de color que hará toda la diferencia

Normalmente encontrarás estos pantalones en tonos plateados o dorados, no obstante, te alentamos a que pruebes diferentes colores. La clave para crear outfits de impacto no recae tanto en armar un full look con las prendas que están en tendencia, sino en jugar con los básicos.

Prueba combinando prendas básicas sin texturas y en colores neutros, con statement pieces o pops de color. Por ejemplo, los pantalones metálicos definitivamente serán la pieza que resaltará, por lo que te recomendamos que el resto de tu atuendo sea en texturas lisas. Si aún así te parece que las tonalidades son algo serias, intenta utilizar un pantalón que tenga color y verás que hace toda la diferencia.