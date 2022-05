Los peinados con piedras son los más IN para tu look

El pelo es uno de los complementos más importante de nuestro look, algo que amamos modificar gracias a la versatilidad que brinda, y este 2022 una de las tendencias que Britney Spears y Christina Aguilera llevaron está de vuelta, ¡las piedras en el pelo!, pero si aún no sabes cómo adecuar este toque súper jovial a tu melena, te dejamos algunas ideas para que no te quedes con las ganas de llevar esta tendencia que se está apoderando de los beauty looks.

Chongo

Puedes colocar varias piedras cerca de tu recogido, llevándolas hacia la parte delantera en menor cantidad.

Una coleta

Realiza una coleta con volumen y coloca varias piedras sobre tu melena de forma que luzcan un poco separadas.

Suelto

Aplica algunas piedritas sobre tu melena suelta, desde la raíz, y las puedes ir llevando de medias a puntas. Esto le dará un toque súper glam y jovial.

Media coleta

Añade unas cuantas piedras en la parte superior de este peinado de efecto lifting, ¡te hará lucir súper chic!

Sobre la raya del pelo

Si buscar algo más sencillo, puedes colocar estas hermosas piedras en la línea que lleve trazada tu peinado, le dará un toque muy sutil.

De lado

Luce tu melena suelta, trazando una raya de lado, esto le proporcionará naturalmente mayor volumen a uno de los costados de tu peinado; del lado que tiene menor volumen coloca un poco de fijador y agrega varias piedras de este llamativo accesorio en tendencia.

Suelto con raya en medio

Peina tu melena con una raya en medio y en la parte superior de este fácil peinado agrega unas cuantas piedras, se verá súper trend.