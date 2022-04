Jude Law y Mads Mikkelsen hablan sobre ‘Los secretos de Dumbledore’

Cada vez falta menos para que se estrene en cines ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’, la tercera entrega de la saga escrita por J.K. Rowling, dirigida por David Yates, que explora el mundo mágico años antes de la historia que conocimos en Harry Potter.

La cinta, que llegará a las salas de cine el próximo jueves 14 de abril con una duración de 2 horas 22 minutos, promete ser uno de los mejores estrenos de este año a pesar de todas las dificultades por las que ha pasado antes de su estreno, como la salida de Johnny Depp, quien dio vida a Grindelwald en la segunda entrega.

Un nuevo miembro en el cast de ‘Los secretos de Dumbledore’

En esta ocasión es Mads Mikkelsen quien se pone la capa de Grindelwald y nos regala un personaje totalmente diferente desde su propia interpretación, dejando de lejos el camino en el que se pueda centrar el tema respecto a la comparación de ambos grandes actores, pues son muy diferentes.

Integrarse a un cast que ya lleva dos entregas puede ser complicado, sin embargo, en conferencia de prensa internacional Mads confesó que fue todo lo contrario.

“Entré en esto tarde, comparado con el resto del grupo. Es como una familia a la que visitas y sólo puedes esperar que ellos te adopten, y lo hicieron. Todo el equipo es fantástico, el crew es fenomenal, David es increíble. Si ellos son la familia, entonces él (David) es Dios Padre. Todo el tiempo hace que todos se sientan en casa”.

El secreto para crear a su personaje

El actor de 56 años confesó que gracias a pláticas que tuvo con Jude Law fue mucho más sencillo entender y apropiarse de su personaje para encontrar un equilibrio entre ser el villano y al mismo tiempo tener un encanto muy particular.

“Está en la historia, está en la mente de David. Este personaje está muy ligado a Dumbledore; Jude y yo tuvimos un par de conversaciones sobre esa relación que tienen, así que mi personaje se formó fuera de ese mundo. Nadie actúa diciendo ‘voy a ser el chico malo’, nosotros tenemos que descubrir cuál es su misión, porque está tratando de hacer del mundo un lugar mejor de esa manera”.

En ‘Los secretos de Dumbledore’ podemos conocer más a fondo lo que pasó entre Grindelwald y Dumbledore, por qué no pueden enfrentarse y cuál es la decisión que deciden tomar respecto a su relación.

“Creo que estos personajes empezaron a tener un objetivo en común cuando eran jóvenes, pero después se distorsionó, la manera de llegar a ese objetivo fue muy diferente a lo que ellos imaginaban”.

La evolución de Dumbledore

Por su parte, Jude Law habló sobre el crecimiento de su personaje tomando en cuenta que ya conocemos la última parte de la vida de Dumbledore.

“Una de las alegrías que David me dejó investigar, más allá de lo brillante que son las actuaciones de Michael Gambon y Richard Harris, fue el poder ir hacia atrás y entender que él no es el Dumbledore completo que vemos en las películas de Harry Potter, él es un hombre que aún está descubriendo su camino, confrontando y resolviendo sus demonios… y en esta película en particular, él está enfrentando el pasado, se está enfrentando a sí mismo, a su propia culpa. Pero si hay una cualidad que lo conecta con su futuro diría que es su misterio, su humor y su creencia en la gente”.

 La relación entre Dumbledore y Grindelwald

Jude Law explicó que aunque nunca se sintieron amarrados al personaje que sale en Harry Potter, tuvo presentes algunas cualidades que Michael y Richard le dieron al personaje, pues al final del día ese es el hombre en el que su personaje se va a convertir.

“Para mí siempre fue muy importante pensar quién era Albus antes de conocer a Gellert. Siempre imaginé que ser Dumbledore era un lugar solitario, él era brillante y destacaba desde muy joven, por lo que seguramente estaba muy apartado de los demás, y de repente conoce a alguien tan brillante como él, que lo inspira y ese tipo de conexión es muy poderosa, además de que se volvió muy familiar desde una edad muy temprana”.

Y explicó cómo imaginó que fue la transición entre Dumbledore y Grindelwald.

“Creo que es importante para nosotros recordar cómo pudo haber sido ese tiempo que pasaron juntos, increíblemente valioso y especial. Y luego ese momento horrible en el que te das cuenta que ambos van por caminos diferentes y se empiezan a separar el uno del otro, pero al mismo tiempo sin extinguir esa conexión que tenían, al contrario, se hace más fuerte”.

Algo real con un poco de magia

Por su parte, Mads recordó que antes que pensar en la magia, ambos querían interpretar una relación real.

“Tenemos que recordar el tema de la magia, tenemos la magia y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo es real, queríamos que esa relación fuera real, personas reales en situaciones reales. Una decepción real en cada uno”.

Sin duda esta película será una oportunidad para conocer mucho más a fondo la historia de varios personajes que ya conocíamos desde Harry Potter, así cómo ver el desarrollo de los personajes de Animales Fantásticos.