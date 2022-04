Los trucos para lograr las softly waves de Eiza González

Es una realidad que los peinados fáciles son aquellos que más buscamos, y uno de los tantos que nos han conquistado son las softly waves que Eiza González llevó hace algunos días, pues además de brindar aires de frescura al pelo, queda súper bien en melenas cortas o XL, por ello te revelamos el truco para conseguir este favorecedor peinado.

Plancha de pelo/ tenaza

El secreto para no terminar con unos rizos que te hagan parecer quinceañera o que vas a realizar tu primera comunión es realizarlos de medias a puntas, no aplicarles demasiado calor, disminuyendo la temperatura de tu tenaza o plancha y dejar los mechones cierto tiempo en ellas para que no marquen demasiado. ¡No olvides aplicar protector de calor antes! En el caso de las tenazas deben ser de grosor regular. Posteriormente peinarás ligeramente tu melena con los dedos de modo que resulten unas ondas suaves.

Fijador

El fijador es uno de los trucos que dará un súper plus a tu peinado haciendo que perdure durante más tiempo. Es importante que lo apliques a una distancia considerable de tu pelo para que no pierda su frescura y no le dé un aspecto tieso.

Un peinado que hará que tu melena luzca abundante y con un movimiento espectacular.