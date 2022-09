Marimar Vega luce espectacular en bikini

Marimar Vega es una de las famosas más queridas del medio, prueba de esto son sus más de 1 millón de seguidores en Instagram, quienes no paran de llenarla de comentarios positivos en cada una de las fotografías que publica.

Una de las características de la actriz y que a todo mundo encanta es que siempre se ha mostrado tal cual es en redes sociales, además de tener una excelente interacción con sus fans, compartiendo los momentos más importantes de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marimar Vega (@marimarvega)

Esta vez no fue la excepción y de nuevo conquista su Instagram con una espectacular foto que ha enamorado a todos; además de lucir una figura envidiable, Marimar Vega comparte su secreto para presumir de un cuerpo esbelto y de impacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marimar Vega (@marimarvega)

En su foto, Marimar presume de un bikini con mucho glitter, el cual ha conquistado a todos sus fans, quienes no han dejado de elogiarla y halagarla por lo bien que se ve; además de presumir de cuerpazo, la actriz revela lo que ha hecho para conseguir un cuerpo tonificado y sano.

“La gente que me conoce sabe que siempre me ha encantado compartir las cosas que a mí me sirven y me hacen bien, es algo que me nace hacer y me entusiasma poder ayudar desde mi experiencia, desde un curso, un libro, un tipo de ejercicio, un doctor, una práctica, una dieta, un restaurante, etc. Y esta vez les quiero compartir lo mucho que he aprendido sobre mi cuerpo, de cómo construir salud, de lo intoxicados que estamos y no tenemos ni idea, de lo mal acostumbrados que estamos pensando que vivir con colitis, gastritis, infertilidad, desórdenes hormonales y muchos más es normal. Y si solo estuviéramos más informados y dispuestos a cambiar cosas de verdad tan sencillas del día a día veríamos un cambio abismal en nuestra salud”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marimar Vega (@marimarvega)

Sin duda Marimar dejó sin aliento a sus fans y también demostró que cuando se trata de estilo ella es una de las principales en lucir en tendencia.