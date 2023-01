Michelle Obama cambia radicalmente de estilo y ¡nos encanta!

El estilo de Michelle Obama nunca ha pasado desapercibido. Desde que la conocimos como esposa de uno de los contendientes por la Presidencia de Estados Unidos hasta que vimos todo el potencial, presencia y visión que tuvo como primera dama en la Casa Blanca, su estilo ha sido un sello característico que se alinea con sus valores y forma de pensar.

Hoy en día Michelle ha decidido reinventarse y lo ha hecho apostando por un estilo mucho más fresco y menos conservador. Así lo hemos podido ver en la gira realizada con motivo del lanzamiento del libro «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times», en la cual la ex primera dama ha elegido llevar creaciones de las firmas más joviales y hot del momento. Su reinvención nos ha parecido una transformación acertada.

El cambio lo vemos desde la forma de estilizar el cabello, con peinados altos, messy buns, trenzas delgadas para definir un flequillo de raya al centro y rizos definidos pero con volumen al estilo de los 80.

Para sus atuendos ha elegido looks en donde el vinyl es el protagonista, baggy pants con detalles fluorescentes, pantalones acampanados, chamarras rompevientos deportivas como pieza statement y estampados groovy.

Para pisar con fuerza, la abogada y escritora ha adoptado los botines y zapatillas de punta en pico y tacón de aguja como su sello personal. Sin duda algo que realza mucho más cualquier combinación.

Tip de estilo: Michelle se ha inclinado por firmas como Palmer Harding, Stuart Weitzman, Marine Serre, Fila USA y hasta Dion Lee, marcas que te recomendamos repasar para inspirarte al armar tus outfits de street style, y que han sido pieza clave para crear este nuevo estilo que sin duda le dan a Michelle una dosis revitalizante y a nosotros nos encanta.