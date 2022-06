‘Midam’, el restaurante coreano más chic de la CDMX

El día de hoy te presentamos un spot que se ha convertido en una de nuestros espacios favoritos si tienes antojo de comida asiática. Se trata de ‘Midam’ (미담), un restaurante coreano ubicado en Pedregal #49, Lomas de Chapultepec en la CDMX, muy cerca de la Fuente de Petróleos.

Desde que pones un pie adentro de ‘Midam’, puedes ver la esencia del lugar: una mezcla de lo tradicional con un acento pronunciado del glamour contemporáneo que se deja ver en la decoración de cada uno de sus rincones.

Teniendo como protagonistas la madera y el acero, el espacio luce minimalista, elegante y ordenado, un estilo que sólo logra superarse con el toque neón que han decidido agregar con letreros aesthetic en donde se lee “eat to fill your seoul”, “Happy Ever After», «Una historia bonita», entre otros.

Lo segundo que te va a sorprender de este lugar es la experiencia que puedes vivir como comensal, pues como alguien que ha viajado un par de veces a Corea del Sur, te podemos asegurar que éste sin duda, es un auténtico rinconcito de Seúl en la CDMX.

El sabor de MIDAM acompañado de una experiencia

El objetivo de Daniel Lee, el dueño de este lugar, es que cada comensal pueda experimentar lo que es el verdadero BBQ Coreano al tener una parrilla en su propia mesa. Además, en el menú podrás encontrar los platillos de la gastronomía coreana que son más comunes en México, pero también aquellos clásicos que vemos en los k-dramas y que difícilmente podemos encontrar en otro lado.

La originalidad de sus platillos se debe al interés y esfuerzo de Daniel por querer fusionar lo tradicional con lo vanguardista, logrando creaciones que definitivamente te harán querer regresar. Desde las entradas para compartir hasta el postre.

Como todo buen lugar coreano, la comida viene acompañada del banchan, una serie de guarniciones que no pueden faltar en la mesa y que, tenemos que mencionarlo, también preparan de manera deliciosa.

Además de preparar tu propia carne en el centro de la mesa, la experiencia se extiende hasta en la manera de beber. Pues si pides un soju, la bebida alcohólica favorita de los coreanos, lo servirán en tu mesa con todo y el ritual coreano para destaparlo.

Te recomendamos ir con tus amigos para que puedan compartir y probar más platillos, pues créenos, vale la pena. Además, es un lugar ideal si quieres celebrar una ocasión especial en grupos grandes o si quieres tener una cena más formal con tu familia.

Además, si quieres disfrutar de un Karaoke Coreano habla con el dueño o los encargados del lugar para reservar tu lugar y ocupar la sala de Karaoke que tienen en la parte de arriba. ¡Será una salida inolvidable!

¿Donde?: Pedregal #49, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, México.

¿Cuándo?: Lunes~ Sábado 13:00 ~ 23:00 hrs /// Domingos 13:00 ~ 22:00 hrs

Precio: $$$

Sabor: 5/5

Estilo: 5/5

Lo imperdible: Pedir carne para cocinarla al centro de la mesa y probar el Jjanjangmyeon. Para la bebida no olvides probar el Soju, si es tu primera vez te recomendamos probar el natural.