El vestido perfecto para lucir impresionante en todas las fiestas

Encontrar el vestido perfecto para crear un verdadero impacto en el evento en el que te presentes, no siempre es sencillo, pero para eso estamos aquí, para darte la mejor opción que haga resaltar tu estilo.

Existen muchas versiones del vestido dorado, sin embargo, este vestido largo no muy pegado al cuerpo y con un muy bien pronunciado escote halter te hará lucir estupenda y atraerá las miradas de todos los presentes.

Así lo han demostrado en muchas ocasiones diversas estrellas del cine, la televisión y ahora las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anya Taylor-Joy 𝑭𝑨𝑵 𝑷𝑨𝑮𝑬 ♡︎ (@anyaataylorjoy)

Esta versión la puedes encontrar en las más sofisticadas casas de moda como lo puedes ser Dior, cuya musa, Anya Taylor-Joy, recientemente utilizó la versión de este vestido perfecto en la premiere de su más reciente proyecto: “Last night in Soho”.

Pero no solo a ella le hemos visto este vestido, también la influencer Andy Benavides en sus últimas publicaciones de su Instagram utilizó su propia versión.

Los encargados de hacer el vestido perfecto fueron los diseñadores de la tampiqueña Cherie Boutique, quienes saben que no hay mejor color para brillar en cualquier temporada y evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andy Benavides (@andybenavidesm)

¿Por qué este es el vestido perfecto?

Honestamente en gustos se rompen géneros, sin embargo, no puedes negar que cada vez que un brillo dorado alcanza tu mirada no puedes parar de verlo.

Es precisamente lo que pasa cuando llevas un vestido de este color. Pero no es lo único, gracias a que no está muy pegado al cuerpo es ideal para esconder esos kilitos de más o las caderas anchas que probablemente no te agradan mucho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cherie Tampico (@cherieboutiquemx)

Y oye, estamos a favor de amarse a uno mismo, pero no puedes negar que cuando logras disimular alguna de tus inseguridades te sientes más poderosa, y eso te hace brillar aún más que el propio vestido.

Además, no importa si tienes mucho o poco busto, en ambos casos hará lucir tu espalda y escote, resaltando tus dones naturales.