Trend alert: Lleva el color canela como estas celebrities

Inicia esta temporada con el color de moda en tu guardarropa: canela, que ya hemos visto en muchos de los conjuntos que llevan las celebridades más importantes del mundo.

El primer ejemplo, obvio, fue Selena Gomez, pues se encuentra en plena promoción de su película Only Murders in the Building y no desaprovechó la oportunidad para impresionar a todos con su colorido y vibrante vestido.

Sin embargo, no es la única que se atreve a usar este color que le queda tan bien a pieles morenas, aunque no exclusivamente, así lo demostró Lucy Hale el fin de semana al vestirse con un conjunto canela para «pedir» una tarjeta de metro en sus redes sociales.

Por otro lado, Kylie Jenner también lo llevó en una gabardina. Te aseguramos que no pasó desapercibida en el evento que organizó la marca de ropa Revolve al que asistió.

Tal vez pueda parecer un poco complicado de combinar el color canela, pero te aseguró que sólo necesitas llevarlo con algún accesorio azul, un pantalón rosa o unos labios rojos.

Los hombres también lo saben llevar

Esta tendencia es igualmente favorecedora para los caballeros, pues pueden llevarlo tan formal o casual como quieran, por ejemplo, el actor Seth Rogen, quien se hizo famoso por su participación en películas como «Super cool» y «Buenos vecinos», apareció ayer en la premiación de los Emmy con un traje color canela que nos dejó impresionados.

Decidas como decidas llevarlo, este color te favorece y te hace resaltar; llévalo cuando quieras dejar atrás la depresión y tener un día lleno de piropos, porque seguro todos tendrán la mirada puesta en ti.