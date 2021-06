¡Arriba los cuerpos reales! Camila Cabello, sin filtros

Todas hemos sucumbido a los filtros de pequitas falsas y chapitas, y a los que nos hacen la cara más delgada y la nariz más respingada. Quién no se ha pasado horas jugando con los filtros, que a veces hasta rayan en lo exagerado, para subir finalmente una foto donde solo le cambiamos el color.

También es cierto que las redes sociales, especialmente Instagram, están llenas de perfiles con personas que en la vida real parecen otras, ¡especialmente las celebridades! Y, OK, sabemos que viven de su imagen, pero han cruzado esa delgada línea entre un «retoquito» y transformarse completamente.

Aunque aún tenemos la esperanza de tener verdaderos modelos a seguir, como la hermosa Camila Cabello, quien no tiene miedo a mostrarse como es, sin filtros.

IG: @camila_cabello

Y es que hace poco la vimos disfrutando de la playa, y lo único que pensamos al verla fue: ¿Dónde compró su bikini tie-dye? En algunos medios se hablaba de su «valentía» por mostrarse así, pero nosotros vemos a una mujer normal, pasándola bien.

Aunque la foto no la subió a sus redes sociales, amamos que la imagen no haya sido retocada y que cada vez más estemos conscientes de que realmente no existen los cuerpos perfectos, sin marcas, estrías, celulitis y hasta «pancita». De hecho son cada vez más los artistas que se muestran sin filtros, y lo cierto es que nos hacen sentir más seguros, porque los hace reales, como nosotros.

Así que no necesitamos de filtros para «vernos bien», quitémonos esos tabúes de la mente, todos somos igual de (im)perfectos. Al final, nadie dirá: «La recordamos porque tenía la cara más simétrica del mundo y no se le veían los poros…». ¡Claro que no! Lo que cuenta es cómo somos como personas y la huella que dejamos en los demás.

¡Siéntete orgullosa de ti, siempre!