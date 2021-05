Henry Cavill pide a sus fans que detengan los comentarios de odio sobre su relación

La vida de Henry Cavill siempre ha acaparado titulares; ya sea por su trabajo actoral o por su físico, su nombre siempre llama la atención de todos. Sin embargo, en los últimos días su vida personal ha estado bajo el escrutinio público luego de que fuera fotografiado en Londres caminando de la mano de una misteriosa mujer que, después sabríamos, se trataba de la productora Natalie Viscuso, a quien el mismo Cavill presentaría como su “amor” en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill)

Por supuesto sus fans y seguidores no han tardado en reaccionar inundando las redes con un sinfín de mensajes de todo tipo, desde los que celebran que el guapo actor haya encontrado el amor, hasta los que lamentan que Henry ya no sea soltero, por mencionar algunos.

El intérprete de Superman ha estado al tanto de todo lo que se dice sobre él y su vida personal, a tal punto que ha pedido un alto a las especulaciones y rumores sobre su intimidad, así como a los mensajes de odio que ha recibido en las últimas semanas, pues considera que los malos comentarios se han salido de control y han comenzado a afectar su día a día.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Henry ha enviado el contundente mensaje con el que ha dejado en claro su molestia ante la ola de rumores en los que se ha visto envuelto. Esto fue lo que escribió, acompañado de la foto de su novia: «Estimados fans y seguidores, quería hacer un pequeño anuncio para la comunidad. No pude evitar notar que últimamente ha habido cierta animosidad social. Se está volviendo cada vez más frecuente en mi feed. Ha habido mucha, llamémoslo especulación por ahora, sobre mi vida privada y asociaciones profesionales”.

El actor continuó: “Ahora, si bien aprecio la pasión y el apoyo de esas mismas personas que están ‘especulando’, ha llegado a tal punto que necesitaba decir algo, que en sí mismo es algo malo. Vivimos en una era de iluminación social. Cada vez más la gente se está dando cuenta de que sus puntos de vista pueden haber sido cegados y que necesitan expandirlos para abarcar a otros. Entonces, para ustedes que están expresando su desdén y mostrando su disgusto a través de una sorprendente variedad de formas, es hora de detenerse”, dijo de forma tajante, intentando poner un alto de una vez por todas a todos los malos comentarios y al odio del que ha sido blanco en las últimas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill)

El intérprete finalmente pidió de manera tajante parar toda la controversia que se ha generado en redes sobre su vida personal, y alentó a sus seguidores a enfocar toda su energía positiva en hacer verdaderos cambios en el mundo y dejar de lado todo el odio, no sin antes dejar en claro que su corazón se encuentra muy contento. “Sé que puede ser divertido especular, chismear y sumergirnos en nuestras propias cámaras de eco personales en Internet, pero tu ‘pasión’ está fuera de lugar y causa daño a las personas que más me importan. Incluso sus suposiciones negativas más conservadoras sobre mi vida personal y profesional simplemente no son ciertas».

Y agregó con total sinceridad: “Abracemos juntos esta era de iluminación social y avancemos con positividad. Estoy felizmente enamorado. Estaría enormemente agradecido si estuvieras feliz conmigo. Si no puedes ser feliz conmigo, al menos trata de enorgullecerte y ser la mejor versión de ti mismo«, concluyó.

Henry Cavill sorprendió en redes al presentar a su novia

Hace unas semanas se dieron a conocer fotografías en las que Henry Cavill fue captado junto a su novia Natalie paseando en el parque junto a su perro.

Las imágenes causaron revuelo, ya que Superman es uno de los hombres más codiciados de Hollywood y de repente se instaló en una relación amorosa, algo que no fue del agrado de sus fans.

Así que ya lo saben, chicas, es hora de superar que Henry ya no está soltero y ¡desearle toda la felicidad del mundo!