La solidaridad de otros países con México tras la lamentable tragedia en la Línea 12 del Metro

Luego de los hechos ocurridos el pasado lunes, en donde colapsó un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, dirigentes de ciudades y países del mundo han manifestado su solidaridad con los habitantes de la capital del país, entre ellos de Panamá, Perú, Cuba, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Rusia, Japón y Alemania.

Estados Unidos

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, expresó sus más profundas condolencias para las familias que perdieron a seres queridos y mandó sus mejores deseos de recuperación para aquellos que aún se encuentren hospitalizados.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured. — Vice President Kamala Harris (@VP) May 4, 2021

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el mensaje.

Agradezco a nombre de las y los habitantes de la Ciudad de México las condolencias y solidaridad expresada por los presidentes @JoeBiden y @JustinTrudeau por el lamentable incidente de la línea 12. 🙏 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 5, 2021

Canadá

Justin Trudeau fue de los primeros en manifestar su solidaridad con el pueblo de México. El primer ministro canadiense deseó la pronta recuperación de los afectados del incidente en el tramo elevado del STC.

Le deseó a México una pronta recuperación para los lesionados y reafirmó que el país se mantiene en sus oraciones.

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021

Rusia

En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió sus condolencias por el derrumbe del puente del Metro en la capital del país. Además dio el pésame a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en el accidente.

Vladimir Putin offered condolences to President of Mexico Andres Manuel Lopez Obrador over the deadly collapse of Mexico City metro overpass https://t.co/nYMyWno7Vi — President of Russia (@KremlinRussia_E) May 5, 2021

Inglaterra

La tragedia que se vivió en el tramo entre las estaciones Tezonco y Olivos también llamó la atención de otros sectores. En el metro de Londres (London Underground), en la capital de Inglaterra, se difundió un mensaje que conmovió a usuarios de redes sociales.

En las pizarras instaladas al interior del transporte londinense se suelen escribir mensajes esperanzadores, poemas y frases de motivación. En este sentido, el movimiento llamado All On The Board dedicó unas líneas en referencia a lo acontecido en México el pasado 3 de mayo.

“Enviamos nuestro amor a la gente de la #CDMX. Si las palabras pudieran ayudar a borrar su dolor y tristeza; que el Ángel de la Independencia vuele por los jardines flotantes de Xochimilco y los guíe a superar esta terrible tragedia y les dé la fortaleza para encontrar un mejor mañana».

1/2 pic.twitter.com/eVjjoTz3vu — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) May 5, 2021

Francia

El embajador Jean-Pierre Asvazadourian publicó en su cuenta oficial de Twitter que izó la bandera en la embajada de Francia en memoria de todas las víctimas del accidente trágico ocurrido en la Línea 12 del metro de la CDMX.

La bandera 🇨🇵 se izó hoy a media asta en la embajada de Francia en memoria de todas las víctimas del accidente trágico ocurrido en la línea 12 del metro de la CDMX. Con nuestro respeto y nuestro afecto. pic.twitter.com/k5A2IK6E4x — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) May 4, 2021

Japón

Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas del lamentable accidente ocurrido anoche en el #MetroCDMX. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Toda nuestra solidaridad con los habitantes de la Ciudad de México. — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) May 4, 2021

Perú

Uno de nuestros países hermanos expresó sus más sentidas condolencias al gobierno mexicano:

Expresamos nuestras más sentidas condolencias al gobierno y hermano pueblo mexicano por la tragedia ocurrida en el Metro de la capital. Nos solidarizamos profundamente con los familiares de las víctimas. @EmbaMexPer @SRE_mx @ElPeruEnMex — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 4, 2021

Cuba

El representante gubernamental de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó sus condolencias y mandó un fuerte abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bolivia

El mandatario de Bolivia, Luis Arce Catacora, dirigió su mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ofreció sus condolencias por la muerte de 25 personas tras el colapso de un puente en la Línea 12 del Metro.

Enviamos nuestras condolencias al hermano Presidente @lopezobrador_ y al pueblo de #México por la muerte de al menos 25 personas en el accidente de metro acaecido en Ciudad de México. Estamos con ustedes en estos difíciles momentos. — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 5, 2021

Aunado a esto, Sheinbaum Pardo compartió las cartas que recibió a nombre de la Embajada de la República Federal Alemana en México, la ciudad de Barcelona, España, y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Además de países, organismos internacionales también se solidarizaron con los capitalinos luego de enterarse del trágico evento. Las y los representantes del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentaron la pérdida de vidas humanas y manifestaron su apoyo a las familias afectadas.