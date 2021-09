¡Un momento! ¿Por qué Kim Kardashian se viste de negro últimamente?

Kim Kardashian se viste de negro de pies a cabeza para todo últimamente, tal parece que la estrella está determinada a que hablen de ella en toda la prensa internacional. ¡Y lo ha logrado!

Pero, ¿es una estrategia publicitaria? Al parecer sí. Resulta que su ex marido Kanye West está en plena promoción de su nuevo álbum “Donda”, con el que además el cantante se está aventurando en su nueva etapa como diseñador.

Su musa no podría ser otra que Kim, pues a pesar de terminar su relación, parece que tienen una muy buena amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ya en el pasado, Kanye había demostrado su interés por el guardarropa de Kim, incluso se llegó a rumorar que él no le permitía salir de casa sin antes contar con la aprobación del cantante.

Kim se viste de negro de pies a cabeza para el Met Gala

Ayer, Kim nos dejó con el ojo cuadrado al posar en la alfombra roja del evento más importante en la industria de la moda: The Met Gala, vestida de pies a cabeza con un traje negro diseñado por su ex esposo.

El atuendo fue en colaboración con Demna Gvasalia, de Balenciaga, uno más de los proyectos que han hecho en conjunto y que los ha posicionado como de lo más viral en las últimas semanas.

Pero la cosa no terminó ahí: aunque es menos común que se cubra el evento del after party del Met Gala, Kim sorprendió nuevamente con su atuendo lúgubre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesal Parshotam (@viewsbyjesal)

La narrativa del vestuario de Kim reivindica el hecho de que no necesitas llevar las joyas más lujosas para tener a todo internet hablando de ti, lo único que necesitas es un atuendo minimalista color negro para llamar la atención.

Aunque también existe la posibilidad de que Kim Kardashian se viste de negro para acompañar en su dolor a Kanye y hacer un tributo a Donda West, la difunta madre de su ex marido, pues el álbum que se encuentra promocionando el cantante está dedicado a ella.

No queda muy claro el motivo aún, sin embargo, existen varias teorías al respecto, cabe la posibilidad de que Kanye quiera replicar lo que hizo The Weeknd el año pasado con sus falsas cirugías que lo llevaron a estar en todos los medios y así beneficiar su carrera artística, después de todo Kim ha demostrado su apoyo incondicional a su ex esposo.