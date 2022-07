Outfits de Crochet, la tendencia del verano

Este 2022 el crochet se ha convertido en un básico imprescindible, y es que es el tejido perfecto para no pasar calor y conseguir ese ‘look boho’ que tanto nos gusta.

La mejor forma para iniciarte en la tendencia “crochet” es incorporarla a tus looks en pequeñas dosis (con un top que combines con jeans o una bolsa para realzar tus outfits).

Si eres muy atrevida y amante de esta tendencia prueba con un ‘total look’, una idea que ha triunfado en algunas pasarelas y que puedes llevar a la práctica con vestidos ¡te encantará el resultado!.

El crochet es tan versátil, que no solo se reduce a vestidos y tops, existen muchas prendas con esta técnica que puedes llevar en tus looks, sin duda esta técnica está marcando una de las tendencias de las que estamos más enamoradas, no pierdas de vista estas propuestas que te encantarán.

BOLSO + TOP

ARETES

BLUSA

CONJUNTO SALIDA